EXPLOZIE DE CAZURI COVID, deşi peste 70% din populație este vaccinată!

Guvernatorul statului New York, democrata Kathy Hochul, a fost testată pozitiv la COVID-19, a anunţat duminică oficialul american pe Twitter, relatează dpa. "Astăzi (duminică) am fost testată pozitiv la COVID-19. Din fericire, sunt vaccinată, am primit o doză booster şi sunt asimptomatică. Mă voi izola şi voi lucra de la distanţă săptămâna aceasta", a afirmat Kathy Hochul. "Un reminder pentru toţi new-yorkezii: vaccinaţi-vă şi faceţi doza booster, testaţi-vă şi staţi acasă dacă nu vă simţiţi bine", a adăugat ea, scrie stiripesurse.ro







Un purtător de cuvânt al guvernatorului a declarat că Hochul "va urma recomandările" cu privire la perioada de izolare, fără a menţiona numărul de zile. Hochul a anulat o deplasare planificată pentru luni la Washington. Kathy Hochul este ultimul oficial care a fost testat pozitiv la COVID-19 în condiţiile în care numărul cazurilor de coronavirus a crescut în New York şi nu numai. Luna trecută, primarul oraşului New York, Eric Adams, a dezvăluit că a fost testat pozitiv la coronavirus şi a rămas în izolare timp de cinci zile.







Numărul cazurilor de COVID-19 s-a triplat în ultima lună, de la o medie de 22,3 cazuri la 100.000 de locuitori la nivel de stat pe 6 aprilie la 71,14 cazuri la 100.000 de locuitori vineri, potrivit biroului guvernatorului Hochul. Se estimează că până vineri 70.354 de new-yorkezi au murit din cauza coronavirusului.