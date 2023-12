Lidera Partidului Socialist olandez se retrage după înfrângerea în alegeri

Lidera Partidului Socialist olandez (SP), Lilian Marijnissen (38 ani), a demisionat după înfrângerea în alegerile de luna trecută, relatează agenţia DPA. Ea a transmis că partidul are nevoie de „o faţă nouă”, după o serie de înfrângeri la urne şi ani petrecuţi în opoziţie şi că se retrage atât din funcţia de lider al partidului, cât şi din cea de deputat.SP, care îşi are rădăcinile în mişcarea maoistă din anii '70, a mai pierdut patru locuri în alegerile din 22 noiembrie, rămânând cu doar cinci mandate în parlament.Premierul conservator demisionar Mark Rutte, care se retrage din politica olandeză după 13 ani, a declarat că Olanda a pierdut un politician de încredere prin demisia lui Marijnissen. „Indiferent de diferenţele noastre în ceea ce priveşte conţinutul, am reuşit întotdeauna să lucrăm bine împreună şi o respect foarte mult”, a spus el.Partidul pentru Libertate (PVV) anti-islam, condus de Geert Wilders, este acum de departe cel mai mare grup parlamentar, cu 37 de locuri - de peste două ori mai multe decât înainte de alegeri -, dar formarea unui guvern s-a dovedit până acum dificilă.