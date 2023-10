Mama lui Dorian Popa reacționează în scandalul momentului. Ce spune “mămișor”, despre fiul ei

Mama lui Dorian Popa a reacționat, după ce fiul ei a fost prins în timp ce conducea sub influența substanțelor interzise.







Luminița Popa, mama artistului, a oferit primele declarații, după ce vineri, în jurul orei 21:15, Dorian Popa a fost prins la volan după ce consumase canabis. Tânărul purta doar lenjerie intimă în momentul în care a fost oprit de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov- Serviciul Rutier, pe un drum din Domnești.







Vineri, 27 octombrie, celebrul vlogger a fost oprit, în Domnești, de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov- Serviciul Rutier. Oamenii legii l-au testat cu aparatul drug test, iar rezultatul a fost pozitiv. Autoritățile au constat că Dorian Popa consumase canabis. Mai mult, conducea aproape dezbrăcat, purtând doar lenjerie intimă. Acum, mama artistului a reacționat și ea în scandalul momentului.







„Viața merge mai departe, iar Dorian o să știe să-și apere cauza! Eu sunt persoana pe care Dorian o iubește și o susține, necondiționat! Fii sigură că Dorian, de acum înainte, nu se va băga într-o gaură de șarpe”, a declarat Luminița Popa, pentru click.ro.







Claudia Iosif, iubita lui Dorian Popa, a dat și ea declarații, după ce partenerul ei de viață a fost prins drogat la volan. Babs, așa cum este cunoscută în spațiul public, a susținut că nu știe nimic din ce s-a întâmplat cu celebrul vlogger.

„Nu știu ce să îți spun că nu știu nimic, eu nu sunt cu el acum. Nu am cum să dau niște declarații când nu am luat legătura cu el, nu am dat de el. Nu știu nimic. Sunt la volan să știi că nu pot vorbi, este foarte aglomerat, scuză-mă că îți închid”, a declarat iubita lui Dorian Popa, pentru aceeași sursă.