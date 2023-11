Milionarul Sorin Constantinescu s-a retras din AUR la trei zile după ce s-a înscris

Omul de afaceri Sorin Constantinescu, președintele unei asociații sectoriale a companiilor jocurilor de noroc, care face lobby pentru industrie, și-a anunțat joi seară retragerea din AUR, la trei zile după ce s-a înscris în partid, apărând într-o fotografie cu liderul George Simion. El spune că „am fost șocat de atacurile murdare la adresa mea, nu neapărat de la conturile false ale unor troli din alte partide cât de la oameni pe care i-am ajutat într-un fel sau altul de-a lungul anilor și care au șters cu buretele orice lucru sau faptă bună pe care am făcut-o”.







„Vă scriu acest mesaj în urma participării mele la conferința Polului Suveranist, organizată de partidul AUR, și a postării unei fotografii cu mine și liderul acestui partid, domnul George Simion, prin care era salutată alăturarea mea la această formațiune. Am primit invitația la conferință pentru că susțin ideile acestui partid privitoare la familie, credința creștină și păstrarea identității românești, cât și pentru că îmi doresc să văd mai puțină corupție și mai mulți români care găsesc motive să rămână în propria lor țară. Nu am participat pentru că mi-aș dori vreo demnitate, celebritate ori avere. Am avut funcții publice: de aceea vorbesc în cunoștință de cauză despre corupție. Sunt cunoscut de un număr semnificativ de oameni: vreau ca mesajul meu să ajungă la și mai mulți dintre conaționalii mei, atâta vreme cât le poate fi de folos cumva. (…)







De aceea, pentru că prețuiesc fericirea si linistea familiei mele dincolo de orice, și nu vreau ca prezența mea în viața publică să îi afecteze în nici un fel am decis să fac un pas înapoi și să îmi întrerup scurta mea incursiune în politică aici! Le mulțumesc celor de la AUR pentru propunerile generoase dar consider că nu sunt pregătit să fac acest pas! (…) Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați transmis opinia voastră, contează enorm să știi cine îți este alături! Așa să-mi ajute Dumnezeu!”, arată mesajul publicat de Sorin Constantinescu pe Facebook.