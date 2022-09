Volkswagen vrea să strângă 9,4 miliarde de euro de pe urma ofertei publice iniţiale de la Porsche

Grupul german Volkswagen intenţionează să strângă până la 9,4 miliarde de euro de pe urma ofertei publice iniţiale a diviziei sale de automobile sportive Porsche, în ceea ce ar putea fi cea mai mare listare la bursă derulată în Europa în ultimul deceniu, transmite Bloomberg.Cel mai mare producător european de automobile vizează o evaluare cuprinsă între 70 şi 75 de miliarde de euro pentru Porsche, sub obiectivul anterior de 85 de miliarde de euro, iar listarea se va derula într-un moment în care pieţele financiare traversează o perioadă turbulentă. Bursele europene nu au derulat IPO-uri în acest an, în condiţiile în care companiile evită noi listări din cauza crizei energetice, creşterii dobânzilor şi inflaţiei record.Pe fondul scăderilor de la bursă, planul Volkswagen vizând listarea Porsche a primit un sprijin sub forma unor angajamente ferme din partea investitorilor ancoră. Qatar Investment Authority, fondul suveran din Norvegia, T. Rowe Price şi ADQ ar urma să subscrie acţiuni preferenţiale de până la 3,7 miliarde de euro, a informat grupul auto german.„Suntem acum pe ultima sută de metri cu planurile privind IPO-ul Porsche şi salutăm angajamentele din partea investitorilor ancoră”, a declarat directorul financiar de la VW, Arno Antlitz.