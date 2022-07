Volodimir Zelenski i-a demis pe șeful serviciului de securitate și pe procurorul general

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a luat o decizie surprinzătoare și i-a demis duminică seara pe șeful serviciului securității interne (SBU), Ivan Bakanov, prietenul său din copilărie, și pe procurorul general, Irina Venediktova, figură devenită foarte cunoscută în ultimele luni, care se ocupa de investigarea crimelor de război comise de ruși în Ucraina.Ambii oficiali rămași fără funcție sunt acuzați că nu și-au făcut treaba bine, iar asta a permis rușilor să avanseze în Ucraina. Pe de altă parte, șeful serviciului de informații interne care era responsabil de regiunea Crimeea a fost arestat. Bărbatul, care fusese demis din funcție în martie 2022, este acuzat că a colaborat cu forțele de ocupație și că le-a dat documente secrete rușilor.Ordinele de demitere a șefului securității interne și a procurorului general au fost publicate pe site-ul președinției ucrainene. Printr-un alt decret, procurorul general adjunct Oleksii Simonenko este numit procuror general interimar.Ivan Bakanov a fost concediat în temeiul articolului 47 din Statutul disciplinar al forțelor armate ale Ucrainei, care se referă la neexecutarea (îndeplinirea necorespunzătoare) a îndatoririlor oficiale, care are ca rezultat victime umane sau alte consecințe grave sau creează premisele unei amenințări cu astfel de consecințe, scrie The Guardian.Ivan Bakanov fusese numit în fruntea SBU în 2019, după ce Zelenski a câștigat alegerile, și era considerat ca fiind un apropiat al președintelui.Ulterior, Zelenski a explicat că a luat aceste măsuri întrucât peste 60 dintre subalternii celor doi oficiali acționau împotriva intereselor Ucrainei în teritoriile ocupate de ruși, iar asta pune la îndoială calitățile lor de conducători ai instituțiilor respective.Aceste demiteri sunt de departe cele mai răsunătoare evoluții politice care au loc la Kiev de la invadarea Rusiei la 24 februarie, scrie Reuters. Într-o postare pe contul de Telegram, Zelenski a explicat că i-a concediat pe înalții oficiali deoarece s-a dovedit că mulți membri ai instituțiilor pe care le conduceau au colaborat cu Rusia, o problemă care se înregistrează și în alte agenții guvernamentale, a menționat Zelenski.El a anunțat că au fost depistate 651 de cazuri de presupusă trădare și colaborare în rândul unor angajați ai Procuraturii și ai forțelor de ordine, iar peste 60 de oficiali din subordinea lui Bakanov și Venediktova lucrau împotriva Ucrainei în teritoriile ocupate de Rusia.„O astfel de serie de infracțiuni împotriva fundamentelor securității naționale și legăturile depistate între angajații forțelor de securitate ale Ucrainei și serviciile speciale ale Rusiei ridică serioase semne de întrebare în legătură cu liderii acestor instituții. Fiecare dintre aceste întrebări va primi un răspuns adecvat”, a spus Zelenski.În discursul său nocturn către națiune, Zelenski s-a referit și la recenta arestare sub suspiciunea de trădare a fostului șef al SBU care era responsabil de regiunea Crimeea, anexată de Rusia în 2014 și pe care Kievul și Occidentul o consideră teritoriu ucrainean. „Au fost adunate suficiente dovezi pentru a acuza această persoană de trădare. Toate activitățile sale criminale sunt documentate”, a declarat președintele ucrainean.