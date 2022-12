Agenda de evenimente culturale, concerte, festivaluri a anului 2023

În 2023, Timişoara va fi Capitala Europeană a Culturii, astfel că va găzdui, de-a lungul anului, evenimente culturale, concerte, piese de teatru sau expoziţii. Oraşul câstigase, iniţial, titlul de Capitală Culturală Europeană pentru 2021, însă pandemia a dus la amânarea evenimentului.Deschiderea oficială a Programului Cultural Timişoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii va avea loc în weekendul 18-19 februarie 2023, cu peste 50 de evenimente dedicate: de la concerte în aer liber şi expoziţii, la teatru în spaţii neconvenţionale, premiere de film sau evenimente speciale.Anul 2023, în care Timişoara va fi Capitală Europeană a Culturii, spune Victor Balaniuc, co-founder & general manager, The Entertainment Group, companie care se ocupă cu organizarea de evenimente, va însemna un volum ridicat de evenimente.Managementul asociaţiei care are în gestiune titlul de Capitală Europeană a Culturii, precizează el, aproximează că vor fi circa 30 de evenimente pe săptămână anul următor în Timişoara.Acest eveniment este primul din anul Capitalei Europene a Culturii, marcând intrarea în acest an important pentru Timişoara, menţionează el, iar punctul culminant al acestui festival al luminii va fi evenimentul de Revelion.În 2023, pe lângă toate evenimentele propuse în cadrul programului cultural de la Timişoara, românii vor putea merge şi la alte festivaluri sau concerte, care vor avea loc în mai multe oraşe ale ţării. Câteva dintre acestea sunt:► Beach, Please! Festival 2023A doua ediţie a festivalului de muzică hip-hop şi trap a fost programată pentru perioada 27-30 aprilie 2023 la Plaja Costineşti. Timp de patru zile şi patru nopţi, nume din industria românească vor împărţi scena cu trapperi internaţionali. Preţul abonamentelor ajunge la aproape 200 de lei.► Pantera - Metalhead Meeting 2023În 2023 Metalhead Meeting sărbătoreşte 10 ani de la prima ediţie şi revine la formatul de 3 zile. Evenimentul va avea loc între 26 şi 28 mai la Romexpo, în aer liber. Headlinerul festivalului este trupa americană Pantera, considerată una dintre cele mai mari trupe de metal din toate timpurile. Preţul abonamentelor pleacă de la 369 de lei.► Out of Office Fest 2023Cea de-a doua ediţie Out of Office Fest va avea loc la Arenele Romane din Bucureşti, pe data de 27 mai 2023. Pe scenă vor urca Alternosfera, Trooper, OCS, ZOB şi Stema. Preţurile biletelor sunt cuprinse între 90 şi 150 de lei.► Robbie Williams & Sam Smith - Summer in the CityPe 3 şi 4 iunie 2023 este organizat Summer in the City, un festival care îi are în prim plan pe Robbie Williams şi Sam Smith. Evenimentul are loc în Piaţa Constituţiei din Bucureşti. Pe scenă vor urca şi alţi artişti, cum ar fi Editors, LP, Calum Scott, Abby Roberts, dar şi alte nume cunoscute din industria muzicală. Cel mai ieftin abonament costă, în acest moment, 449 de lei, iar cel mai scump, la categoria VIP, ajunge la 1.679 de lei.► SAGA Festival 2023Cea de-a treia ediţie SAGA Festival este organizată în Bucureşti în perioada 23-25 iunie 2023 la Romaero Băneasa. Evenimentul revine în spaţiul unde s-a desfăşurat prima ediţie. În 2022, SAGA Festival a avut loc la Arena Naţională. Abonamentele cu acces general pentru ediţia din acest an pornesc de la 375 de lei.► Neversea 2023Festivalul Neversea 2023 va avea loc între 6 şi 9 iulie, pe plaja Neversea Beach din Constanţa. Festivalul de la Marea Neagră se află la cea de-a cincea ediţie. Pentru ediţia din 2023, oamenii vor plăti între 80 şi 200 de euro pentru abonamentele la festival, în funcţie de tipul de acces dorit.► Electric Castle 2023Electric Castle se vor bucura de o nouă ediţie încărcată de muzică, distracţie şi energie. Între 19 şi 23 iulie 2023, se vor întâlni şi vor petrece din nou pe domeniul Banffy. Biletele pornesc de la 119 euro şi pot ajunge până la 289 de euro.► ARTmania Festival 2023Cea de-a 16-a ediţie ARTmania Festival are loc în perioada 28-30 iulie 2023 în Piaţa Mare din Sibiu. Evenimentul va aduce trei zile pline de concerte, evenimente alternative, colaborări şi trupe muzicale, unele aflate pentru prima dată în România. Printre trupele confirmate se numără Porcupine Tree, Wardruna, Haken, TesseracT, Port Noir, Vulture Industries Emperor, SAMAEL şi Pain Of Salvation. Abonamentul costă 424 de lei.► Rockstadt Extreme Fest 2023Rockstadt Extreme Fest 2023 va avea loc în perioada 2-6 august, la poalele cetăţii Râşnov. Cea de-a noua ediţie a festivalului va aduce trei scene mari, camping, băuturi la preţuri accesibile, food court şi 70 de trupe. Abonamentele costă între 580 de lei şi 895 de lei.► UNTOLD 2023Cea de-a opta ediţie a festivalului UNTOLD va avea loc în perioada 3-6 august la Cluj-Napoca. Trupa Imagine Dragons este prima confirmată pentru ediţia din 2023. Preţul abonamentelor este cuprins între 250 de euro şi 500 de euro.Sursa; zf.ro