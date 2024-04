Ateneul Român primește Marca patrimoniului European din partea Comisiei Europene

Comisia Europeană a acordat Ateneului Român şi altor şase situri din Uniunea Europeană Marca Patrimoniului European, pentru rolul semnificativ jucat de către acestea în istoria şi cultura continentului.







Cele şapte situri sunt: Cisterscapes - Cistercian Landscapes Connecting Europe (Austria, Cehia, Germania, Polonia, Slovenia); Mănăstirea San Jeronimo de Yuste (Spania); Muzeul Our Lord in the Attic (Ţările de Jos); Teatrul Regal Toone (Belgia); Kalevala (Finlanda); Athenaeum Român (România) şi Sant'Anna di Stazzema (Italia), informează Reprezentanţa Comisiei Europene în România, într-un comunicat transmis joi Agerpres.







Acestea au fost recomandate de un juriu de experţi independenţi din întreaga Europă, care le-a recomandat dintre cele 16 preselectate. Cele şapte situri câştigătoare ale selecţiei 2023 vor primi în mod oficial marca în cadrul unei ceremonii care va avea loc la Anvers pe 17 aprilie.







Prin faptul că a găzduit şi găzduieşte concerte ale unor mari compozitori şi orchestre din Europa, Ateneul Român a avut un rol esenţial în difuzarea muzicii clasice europene încă de la crearea sa. Începând din 1958, aici se desfăşoară unul dintre cele mai importante evenimente muzicale clasice din lume, Festivalul şi Concursul Internaţional "George Enescu", numit astfel în onoarea marelui compozitor român. Numeroase conferinţe publice ale unor laureaţi ai Premiului Nobel, scriitori renumiţi şi profesionişti din întreaga Europă, scoţând în evidenţă democraţia şi valorile europene şi promovând cultura şi ştiinţa, au loc sub cupola Ateneului Român.







Marca patrimoniului european este acordată monumentelor, siturilor naturale sau urbane, dar şi obiectelor, bunurilor şi patrimoniului imaterial. Aceasta recunoaşte rolul lor esenţial în istoria şi cultura europeană, precum şi în construirea a ceea ce este în prezent Uniunea Europeană.