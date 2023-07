Campionii Bacalaureatului 2023. Planurile celor cinci elevi de 10 din Constanța

În sesiunea similară din vara anului trecut, județul Constanța înregistra, după contestații, patru medii de 10. De data aceasta, cinci candidați au obținut media 10, din care patru provin de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” și un elev de la Liceul Teoretic „Ovidius”. Este vorba despre absolventa Teodora Cătălina Vasile. Ea recunoaște că nu este ușor să obții trei note de 10 la Bacalaureat, fără muncă și un ritm susținut, dar nici imposibil, iar pentru asta este recunoscătoare profesorilor de la Liceul Teoretic „Ovidius”. „Eu chiar am muncit tot anul și destul de mult, mai ales în ultima perioadă. Recunosc că la matematică m-am meditat mai intens, dar și pentru că am fost o umanistă convinsă întotdeauna și atunci a fost nevoie să suplimentez pe partea asta. Dar am avut parte la liceu de dascăli care au știut să ne ghideze pe drumul cel bun. Nu mă gândeam că o să iau 10 pe linie. În sinea mea știam că am muncit și speram la note bune”, mărturisește Teodora, care merge mai departe la Facultatea de limbi străine la Universitatea București.



Patru mirciști recunoscători mediului în care s-au format





Alexandra Elena Onțică se numără printre cei cinci șefi de promoție cu care generația 2023 a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” a mai scris o filă din istoria acestei instituții centenare. Alexandra a susținut preadmiterea și a fost admisă la Facultatea de automatică și calculatoare a Universității Politehnica București. Cât despre cele trei note de 10, ne-a mărturisit că a muncit mult, mai ales la limba română. „Am lucrat foarte mult, dar, iată, a meritat!”.





Din punctul de vedere al lui Vlad Cristian Bordea, nu este greu să obții media 10 la Bacalaureat. „În pregătirea mea am investit un timp mediu, circa trei ore pe zi, și rezultatul, sincer să vă spun, a fost un pic peste măsură, cel puțin la română, unde nu credeam că am scris atât de bine. Dar se pare că munca a dat roade. În același timp, trebuie să recunosc că setul de profesori de la noi, de la științe, a fost unul cu totul de excepție. Aș vrea să-i mulțumesc în mod special doamnei Reghina Borcilă, profesoara mea de matematică”, ne-a mărturisit mircistul de 10. El va susține admiterea la Facultatea de Medicină a Universității „Grigore T. Popa” din Iași. Și asta pentru că în clasa a IX-a și-a descoperit pasiunea pentru chimie și mai apoi prin clasa a XI-a l-a atras și biologia.





Ciprian Marian Muntean își dorește să urmeze mai departe cursurile Facultății de automatică din cadrul Politehnicii București. Cât de greu i-a fost să obțină 10 pe linie? „Pentru mine, de la mate-info, cel mai greu mi-a fost la română să obțin nota maximă. Și asta pentru că la română nu știi la ce să te aștepți, în principiu, de la evaluatori, deoarece este multă subiectivitate. Vreau să-i mulțumesc pe această cale doamnei Evelina Cârligeanu, profesoara mea de limba română. Dar și doamnei diriginte Gabriela Constantinescu, profesoara de matematică”, a transmis Ciprian Muntean.





Cel de-al patrulea mircist de 10, Robert Ștefan Petcu, consideră că nu este atât de greu să obții 10 pe linie dacă înveți din timp. Dar nu ascunde faptul că se consideră că a avut și baftă la examen. Are în palmares trei participări la faza națională a olimpiadei de fizică și a fost admis atât la Politehnica București, cât și la Inginerie Electrică la Eindhoven (Olanda). „Voi alege Olanda, pentru că materia consider că este structurată ceva mai bine, în sensul că acolo durează trei ani, iar în România patru. Înveți lucrurile mult mai sintetizat și poate cel mai important este faptul că practica este mult mai dezvoltată. Se lucrează mai puțin teoretic și mai mult efectiv, practic. Până la urmă, în ziua de azi vei lucra într-un loc în care vei avea de-a face cu tot felul de treburi practice, nu să rezolvi integrale la locul de muncă. Asta doar dacă-ți dorești o carieră în pedagogie”. Cât despre viața de mircist, Robert ne-a mărturisit că se consideră un norocos să fi trăit viața de licean în acest colegiu în care se adoptă o gândire ceva mai occidentală. „În sensul că la materiile de interes mai scăzut, să le zic așa, nu te omoară profesorul. Adică nu am avut probleme la geografie, istorie, engleză. Nu știu dacă domnul Nicoară le impune profesorilor un anumit stil… Dar și profesorii sunt deosebiți. Nu învățăm atât de mult inutil”, a conchis Robert.





Și pentru că vorbim despre notele de 10, situația pe materii a candidaților care au obținut nota maximă este următoarea: 21 au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română; 179 au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului (Matematică - 111/ Istorie - 68); 126 au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.