Conferința Națională „Rezistența Bisericii sub totalitarismul comunist”, dedicată memoriei ieroschimonahului Daniil Sandu Tudor

Facultatea de Teologie a Universității „Ovidius” din Constanța (UOC) a organizat, în perioada 17-18 noiembrie 2023, cea de-a IV-a ediție a Conferinței Naționale „Rezistența Bisericii sub totalitarismul comunist”.La eveniment au fost prezenți teologi, istorici, filologi, filosofi, sociologi, cercetători, muzeografi, reprezentați ai Bisericii Ortodoxe Române și ai autorităților publice.Manifestarea a inclus o serie de prelegeri, dezbateri științifice, lansări de carte și mese rotunde, pe tema generală „Sub semnul Rugului Aprins: memorie, identitate, modele”.„Am legat cea de-a IV-a ediție a Conferinței Naționale «Rezistența Bisericii sub totalitarismul comunist», de data de 17 noiembrie, când s-au împlinit, conform fișei medicale, 61 de ani de la moartea fondatorului Rugului Aprins – ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor, în temnița Aiudului. Astfel, justificăm și alegerea temei lucrărilor incluse în programul evenimentului nostru. Prin conjugarea eforturilor specialiștilor din varii domenii de cercetare s-au reconstituit, în numele onestității intelectuale, aspecte relevante ale istoriei Bisericii sub comunism”, a precizat conf. univ. dr. Carmen Ciornea, organizator al evenimentului.Conferința a fost organizată în parteneriat cu Mănăstirea Dervent din Constanța, Editura EIKON și Radio Dobrogea.