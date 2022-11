Cum își onorează ARACIP contractele cu școlile? Prea mulți ani de așteptare pentru liceul din Nicolae Bălcescu

La 1 septembrie 2018, când a preluat mandatul de director interimar al Liceului Tehnologic „I.C. Brătianu” Nicolae Bălcescu, prof. dr. Dragoș Osoianu (profesor de limba engleză și fost director interimar la școala din localitatea Crucea) declara că situația formală și normativă de funcționare a unității de învățământ era, oarecum, ambiguă, în sensul că, începând din anul 2016, se încerca să se facă pasul de la statutul de autorizare provizorie la cel de acreditare. „Precizez că procesul menționat se referea strict la învățământul secundar superior, nivelurile preșcolar, primar și secundar inferior funcționând conform normelor în vigoare. Din rațiuni care au ținut de cadrul legislativ echivoc, de sincope la nivelul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, dar și de neobținerea autorizației de securitate la incendiu pentru două clădiri, efectele pentru unitatea noastră de învățământ au fost cât se poate de negative. În primul rând, începând cu anul 2018, am putut școlariza doar învățământ profesional, pierzând potențialele clase de liceu. În al doilea rând, deși a existat o relație contractuală cu ARACIP încă din 2016, instituția noastră onorându-și obligațiile financiare, autoritatea de acreditare nu a mai efectuat vizita plănuită. În al treilea rând, exista riscul major de a pierde și învățământul profesional, și nu din vina noastră. Nu în ultimul rând, nu doar că că nu am obținut acreditarea, chiar și cu șase ani întârziere, dar am fost nevoiți să reluăm procesul de autorizare provizorie”, povestește prof. Dragoș Osoianu, actualmente numit ca urmare a promovării concursului de director.



Prin hotărârea nr. 8 ARACIP din 2.08.2022 și ordinul Ministrului Educației nr. 5177/30.08.2022, publicat în Monitorul Oficial în 3.10.2022, Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu” din Nicolae Bălcescu a fost (re)autorizat provizoriu să școlarizeze liceeni, filiera „tehnologică”, profilul „tehnic”, domeniul „construcții, instalații și lucrări publice”, calificarea „tehnician în construcții”, învățământ „cu frecvență”, an școlar 2022-2023. Cu alte cuvinte, după 12 ani, s-a revenit la starea din 2010, conform OMECTS nr. 5140/0609.2010.





Extrem de important este faptul că nu s-a pierdut dreptul de a școlariza elevi de la învățământul profesional, la care se adaugă dreptul, din nou, de a propune clase de liceu și, bineînțeles, de a continua demersurile de acreditare.





„Strict din punct de vedere managerial, în fiecare an, am inițiat multiple demersuri și proceduri pentru a apăra dreptul constituțional al elevilor de a fi școlarizați în învățământul obligatoriu. În privința ARACIP, am înaintat numeroase adrese prin care ceream lămuriri, returnarea taxei de acreditare și demararea urgentă a procedurilor de autorizare provizorie și acreditare, inițiind discuții chiar și cu președintele acestei instituții. La nivel local, în anul școlar 2018-2019, am făcut tot posibilul pentru a avea o întâlnire de lucru, la nivel de șefi de instituții, cu Prefectura, Primăria Nicolae Bălcescu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Dobrogea» al județului Constanța și Inspectoratul Școlar Județean Constanța, efectele imediate constând în urgentarea obținerii autorizațiilor de securitate la incendiu, condiție pentru a continua procesul de autorizare/acreditare a liceului. Pe lângă acestea, fluxul informațional, atât scriptic, cât și verbal, între școală și primărie a fost continuu, în pofida numeroaselor obstacole întâlnite. Menționez că actele normative în vigoare prevăd că obligația legală a obținerii autorizației ISU aparține proprietarului de drept al infrastructurii școlare, autoritatea administrativ-teritorială, prin Consiliul Local. Cu foarte mare greutate, în 2022, a mai rămas un corp care își urmează parcursul birocratic de la obținerea avizului la obținerea autorizației de securitate la incendiu”, a declarat prof. dr. Dragoș Osoianu, un director mulțumit că unul dintre obiectivele inițiale ale mandatului său a fost atins și că a reușit să-și mobilizeze colegii pentru a realiza acest deziderat.





De fapt, este o revenire a școlii din comuna Nicolae Bălcescu la nivelul liceal. Dintr-un scurt istoric, expus de Luigi Frigioiu, șef catedra de construcții, în 2003-2004, directorul de atunci, profesorul de matematică George Burlacu, înființa Școala de Arte și Meserii-profil Construcții, pentru ca cinci ani mai târziu, în 2009, SAM Nicolae Bălcescu să se transforme în liceu tehnologic.Dispariția claselor a IX-a de liceu a survenit în anul 2016, pe fondul discuțiilor ca liceele cu promovabilitate 0 la Bacalaureat să nu mai înființeze clase. Astfel, Liceul „I.C. Brătianu” a rămas doar cu clasele de școală profesională.