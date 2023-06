Deca despre subiectele la Bacalaureat apărute în spaţiul public: Multe dintre fotografii - realizate cu camere microscopice

"În fiecare astfel de caz noi am identificat centrele din care subiectele au fost făcute publice, pentru că acele foi de examen au un watermark care menţionează numărul centrului, în fiecare astfel de caz am făcut investigaţii prin intermediul inspectoratelor, în unele cazuri a fost înlocuită comisia de examen, în alte cazuri am înţeles că Parchetul s-a sesizat. Ceea ce noi trebuie să evităm pe viitor este utilizarea tehnologiei care avansează în unele cazuri, din păcate, afectând integritatea examenelor naţionale", a afirmat Deca, la sediul PNL.Ea a precizat că folosirea acestor tehnologii avansate este foarte greu de detectat de către comisii, dar subiectele nu au ieşit în spaţiul public înainte ca elevii să intre în săli, ceea ce înseamnă că nu a fost afectată integritatea acestor examene.