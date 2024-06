Elevi de la Colegiul Pedagogic au fost, pentru câteva ore, eurodeputați

Membrii echipei EPAS de la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” au organizat în acest an școlar activități diverse, interactive pentru elevii din instituție, pentru alți elevi din diferite instituții constănțene și pentru membrii comunității locale: ateliere de informare, dezbateri, Tresure Hunt, concursuri.





În acest an, echipa EPAS din Colegiu a promovat democrația activă încurajând implicarea cetățenilor în procesul decizional prin participarea la vot. Ambasadorii au demonstrat dedicare și seriozitate pe parcursul anului, derulând 40 de activități. Dintre acestea enumerăm: Identitatea: cetățean român -cetățean european, „Ce face Europa pentru mine?”, Caravana de informare pe tematica valorile europene și dreptul de vot, Drepturile omului și premiul Saharov, dialoguri cu eurodeputați, 9 mai. Ziua Europei, participare la concursuri internaționale.





Tinerii ambasadori junior și-au exprimat liber opiniile și au transmis mesaje de impact colegilor lor, care votează pentru prima dată, arătând că democrația și libertatea sunt importante și trebuie apărate și au un cuvânt important de spus privind viitorul lor.



„Programul EPAS înseamnă pentru mine Eficiență. Prietenie. Autenticitate. Solidaritate. Este acel proiect care mi-a deschis noi oportunități și perspective de a învăța și de a transmite mai departe celor din jur cunoștințe, valori și șansa de a mă forma ca cetățean într-o lume diversă aflată în schimbare. Participând la jocul de rol la Casa Europa în București, în care pentru câteva ore am fost eurodeputat, am lucrat în comisie, am fost martor la dezbateri pasionate și am avut ocazia să înțeleg mai bine procesul decizional, a reprezentat încă un motiv de bucurie și apreciere a faptului că sunt ambasador junior”, a declarat Maria Jurubiță, ambasador junior EPAS CNPCB.





Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanța a devenit, începând cu luna iunie 2021, școală-ambasador a Parlamentului European, ceea ce le oferă elevilor ocazia de a-și înțelege drepturile în calitate de cetățeni ai Uniunii Europene și de a învăța despre modul în care se pot implica activ în viața democratică a Uniunii Europene. Ambasadorii din Colegiu arată importanța instituțiilor europene și promovează valorile europene în comunitate.