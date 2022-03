Înlocuirea directorului Institutului Național al Patrimoniului a declanșat revolte

Mai multe organizaţii neguvernamentale culturale, printre care Fundaţia Mihai Eminescu Trust, Pro Patrimonio şi ARCEN, au înaintat joi o petiţie în care îi cer ministrului Culturii, Lucian Romaşcanu, să revină asupra înlocuirii lui Ştefan Bâlici din funcţia de director al Institutului Naţional al Patrimoniului."Solicităm ministrului Culturii, Lucian Romaşcanu, să revoce decizia de a-l înlocui pe Ştefan Bâlici la conducerea Institutului Naţional al Patrimoniului (INP). Solicităm ca raportul de activitate al domnului Bâlici să fie reevaluat de o comisie independentă de profesionişti în domeniul conservării patrimoniului. Evaluarea corectă şi transparentă a oricărui director sau angajat, dar mai ales a conducerii unei instituţii a statului de importanţa Institutului Naţional al Patrimoniului, este absolut imperativă pentru a păstra încrederea cetăţenilor în guvern. Orice altceva denotă rea voinţă, lipsă de profesionalism şi lipsă de responsabilitate pentru patrimoniul României din partea ministrului Romaşcanu", se artă în petiţia iniţiată de Fundaţia Mihai Eminescu Trust.La rândul său Pro Patrimonio se alătură demersului şi încurajează semnarea acestei petiţii. "Este mai presus de orice în acest moment!", precizează Pro Patrimonio, într-o postare pa Facebook.Şi ARCEN "protestează" faţă de înlăturarea lui Ştefan Bâlici de la conducerea Institutului Naţional al Patrimoniului. "Este un gest iresponsabil şi arbitrar. Patrimoniul din România este în stare de colaps. Evacuarea sistematică din instituţiile statului ale experţilor, profesioniştilor şi oamenilor care lucrează cu perseverenţă şi tenacitate pentru interesul public ne-a adus în această situaţie dramatică. Asupra deciziei de revocare a lui Ştefan Bâlici trebuie revenit! O cer experţii în domeniul patrimoniului, profesioniştii, arhitecţii şi restauratorii din România, ONG-urile şi societatea civilă", afirmă ARCEN, pe pagina de Facebook.Potrivit asociaţiei, Ştefan Bâlici a reconstruit Institutul Naţional al Patrimoniului, o veche sinecură care a devenit o instituţie de prestigiu internaţional, a luptat până la capăt pentru Roşia Montană în UNESCO, a creat finanţările prin timbrul monumentelor istorice"."Peste 100 de monumente istorice din România au, graţie managementului lui, proiectarea gata sau sunt în faza de pregătire pentru execuţie: ansamblul Peleş, cetatea Sighişoara, Sarmisegetusa Regia, ş.a. Ştefan Bâlici a luptat pentru multe din cauzele pe care societatea civilă i le-a sesizat, ani de zile, în domeniul protejării patrimoniului. Domnule ministru, reveniţi asupra deciziei!", se mai arată în postarea ARCEN."Am aflat în seara aceasta că Ministrul Culturii a numit un nou director general la Institutul Naţional al Patrimoniului, cu începere din data de 23 februarie, când mandatul meu interimar la conducerea institutului încetează. Nu am alte detalii, nu cunosc nici motivele şi nici analizele pe baza cărora este luată această decizie. Activitatea mea la INP este rezumată în raportul de final de mandat, prezentat Ministerului Culturii şi prezentat public în data de 17 decembrie 2021. (...) Acest raport a fost evaluat cu o notă sub 9, ceea ce a permis ministerului să nu iniţieze negocierea unui nou mandat. Am contestat evaluarea, ca fiind incorectă şi neprocedurală, iar contestaţia a fost respinsă fără argumente. În aceste condiţii, ministrul este liber să numească un conducător interimar, până la organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de director general", a scris Ştefan Bâlici, pe Facebook.Ministrul Culturii, Lucian Romaşcanu, a declarat într-un interviu pentru AGERPRES că va da "şansa" unei noi echipe la conducerea INP pentru a "mişca lucrurile"."Eu ştiu un singur lucru: dacă vrei, faci! Nu e uşor să faci la stat, dar trebuie să ai capacitatea managerială să dai viteza grupului aşa cum o doreşti. Există precedente. Institutul Naţional al Patrimoniului pe Programul Naţional de Restaurare a derulat şi 50 de milioane şi 70 de milioane, în condiţii relativ similare de dotare cu personal. Într-adevăr, au nevoie de 5-10 posturi pe partea de achiziţii, dar se putea face şi fără. Eu am lăsat 22 de milioane de lei, când am plecat, pentru PNR (Programul Naţional de Restaurare - n.r.), anul trecut au reuşit să cheltuiască vreun milion şi jumătate-două. Nu poţi să conservi patrimoniul cu nivelul ăsta de elan. Nu am nimic personal cu domnul Bâlici. Este un om care în felul lui iubeşte ceea ce face, dar, mă rog, îi mulţumesc anticipat - mandatul dumnealui se va termina săptămâna viitoare - pentru tot ceea ce a făcut. Sper să ne sfătuiască pe ceea ce ştie şi în continuare, la INP, dar o să dăm şansa unei noi echipe să vedem dacă putem mişca lucrurile un pic mai.... Nu vă ascund că mă gândesc la o restructurare şi o reformă mult mai profundă care să includă şi Institutul Naţional al Patrimoniului", a spus Lucian Romaşcanu.