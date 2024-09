Liceul "Călinescu" implementează, datorită unui grant federal, conceptul de educație media în rândul elevilor și al profesorilor

Un proiect derulat în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii la București, ca urmare a obținerii unui grant federal individual Alumni Engagement Innovation Fund în anul 2024, în valoare de aproximativ 25.000 de dolari.





Proiectul își propune să abordeze și să implementeze conceptul de educație media în rândul elevilor și al profesorilor din învățământul preuniversitar de stat din România.





Coordonatorii proiectului sunt profesori cu experiență vastă în domeniul educației media, aceștia participând la diferite stagii de formare în străinătate, printre care amintim programul Fulbright Teaching Excellence and Achievement (Fulbright TEA), cursul The Online Profesional English Network (OPEN) și conferința National Association for Media Literacy Education (NAMLE).



„Pe durata desfășurării proiectului Empowering Minds vor avea loc activități ce țin de universul educației media la nivelul grupului țintă, format din 75 de elevi cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani, elevi din cadrul celor trei instituții partenere. Activitățile cu elevii vor cuprinde atât sesiuni online sincron, cât și sesiuni față în față, în fiecare dintre școlile partenere.







De asemenea, proiectul prevede activități directe, sub forma unor conferințe, la nivelul grupului țintă, format din 150 de profesori de diferite specializări din cele trei regiuni în care se află instituțiile partenere. Astfel, în lunile aprilie (Pitești), iunie (Constanța) și septembrie 2025 (Drobeta Turnu-Severin) profesorii din cele trei județe vor putea participa la aceste sesiuni de informare interactive, unde vor fi invitați speakeri de specialitate în domeniul educației media”, declară prof. dr. Iuliana Dode, directorul adjunct al Liceului „Călinescu”, unul dintre inițiatorii proiectului Empowering Minds.





În perioada septembrie 2024 – septembrie 2025, Liceul Teoretic „George Călinescu” Constanța, în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Lorin Sălăgean” Drobeta Turnu-Severin și Colegiul Național „Zinca Golescu” Pitești, va asigura implementarea proiectului „Empowering Minds: Navigating the Media Maze” (AEIF 2024).