Profesori ai Liceului Teoretic „George Călinescu”, în schimb de experiență în Cehia

În perioada 19-23 februarie 2024 a avut loc prima mobilitate din cadrul programului de acreditare Erasmus+ pentru Liceul Teoretic „George Călinescu”. Patru profesori au participat la job shadowing la Gymnázium Tišnov în orașul Tišnov, Cehia. În cadrul acestei mobilități, reprezentanții Liceului Teoretic George Călinescu au desfășurat o activitate intensă de observare, analiză și schimb de experiență și idei cu colegii din Cehia, urmărind demersul didactic dar și derularea activității în diferite departamente non-didactice. Activitatea de job shadowing a avut în vedere atingerea unor obiective din Planul European de Dezvoltare al liceului constănțean, precum și îmbunătățirea abilităților de comunicare, digitalizarea și dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor și profesorilor. De asemenea, crearea unor legături internaționale aduce multiple beneficii instituției de învățământ și actanților săi, prin oportunitățile de comunicare și învățare pe care le oferă și prin facilitarea integrării cu success a valorilor europene în activitatea cotidiană.La schimbul de experiență au participat domnul Vasile Mihăilă, profesor de filosofie și directorul Liceului Teoretic George Călinescu, doamna Iuliana Dode, profesor de limba engleză și director adjunct, doamna Iulia Gîrbocea, profesor de limba franceză și domnul Eduard Marinescu, profesor de matematică. Disciplinele predate de aceștia reprezintă elemente cheie în tradiția și evoluția liceului, renumit pentru studiul științelor umaniste și al limbilor străine, dar în același timp, foarte atractiv pentru elevii doritori să studieze științe exacte.Cei patru profesori au observat și asimilat strategii de predare moderne în cadrul orelor de curs la care au participat la liceul din Cehia. “Această experiență ne-a ajutat să înțelegem mai bine nevoile propriilor noștri elevi, să corelăm background-ul nostru cultural cu valorile europene și să începem implementarea unor metode cooperative, bazate pe empatie și diversitate, care să îi ajute pe elevi să își dezvolte competențele cheie și să fie mai determinați în toate aspectele vieții lor,” declară prof. dr. Iuliana Dode.Această experiență europeană a fost motivantă și plină de inspirație pentru cei patru profesori români, impresionați de căldura cu care au fost primiți și de programul deosebit pe care gazdele l-au pregătit. “Au fost cinci zile pline în care au avut loc atât schimburi de idei și bune practici, dar și legături interumane și experiențe interculturale. Am avut parte de o integrare europeană reală, am cunoscut oamenii și cultura cehă din interior, am vizitat locuri și am ascultat povești pe care nu le vezi și nu le auzi în călătoriile de natură turistică,” subliniază prof. Eduard Marinescu. Prof. Iulia Gărbocea este, de asemenea, impresionată de toate aspectele vizitei, dar în special de oportunitatea de a face parte din viața unei școli europene pentru o săptămână. “Sunt sigură că elevii noștri vor beneficia nespus de mult în urma acestei experiențe, deoarece ei iubesc stilurile inedite de predare, abordarea interdisciplinară și integrarea celor mai noi tehnologii digitale în lecții. Cu siguranță vom aprecia și mai mult diversitatea lingvistică și culturală și ne va fi mai ușor să le promovăm,” declară doamna profesor.Urmează împărtașirea noilor idei și tehnici colegilor de acasă și implementarea lor în orele de curs și în activitățile extrașcolare ale liceului. “Vizita noastră s-a încheiat, însă activitățile autentice pe care le-am experimentat și prieteniile trainice pe care le-am legat își vor lăsa amprenta în anii ce urmeză. Proiectul nostru continuă în tot ceea ce facem zi de zi. Erasmus+ reprezintă o șansă extraordinară, ce ne lărgește orizonturile, intenția nostră fiind ca aceasta să contribuie în mod esențial la creșterea calității actului educațional și la sincronizarea mentalității călinescienilor cu valorile culturale, principiile pedagogice și practicile educaționale europene actuale” susține domnul director Vasile Mihăilă.În urmatoarea perioadă Liceul Teoretic George Călinescu mai are programate două mobilități Erasmus+, respectiv un curs de formare la Berlin și o vizită a unui grup de 12 elevi la Paphos, Cipru. De asemenea, liceul constănțean va găzdui un grup de 12 elevi din Paphos în luna aprilie și un grup de profesori din Zaragoza în luna iunie.