Oportunitatea unui parteneriat intercultural între liceenii din Eforie și colegii din Breaza

În perioada 15-18.02.2024, unsprezece elevi ai Liceului Teoretic „Carmen Sylva” Eforie, însoțiți de prof. Gemil Meral Leila, profesor Luminița Trandafir și administrator de patrimoniu Iulian Dobre, au participat la prima etapă a proiectului de parteneriat, desfășurat la Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Breaza, jud. Prahova.Scopul acestei vizite l-a reprezentat schimbul de experienţă dintre cadrele didactice și elevii din Eforie și Breaza, constând în desfășurarea unor activități instructiv-educative în cadrul proiectului de parteneriat educaţional „Interferenţe culturale, conexiuni şi schimburi de valori în spaţiul românesc”, în vederea îmbogăţirii cunoştinţelor despre tradiţiile şi obiceiurilor specifice celor două regiuni geografice.Obiectivul principal al proiectului are în vedere schimbul intercultural la nivel educațional, prin susținerea unor activități școlare și extrașcolare comune. Cunoașterea diferitelor aspecte ale spațiului cultural și educațional, stabilirea de relații de prietenie și acordarea de ajutor colegial între elevii celor două școli sunt argumente ce susțin implementarea acestui proiect prin care se caută îmbunătăţirea cunoştinţelor legate de cultură și valori ale partenerilor implicaţi.În timpul vizitei, elevii au făcut primii paşi în formarea relaţiilor de colaborare care vor fi menţinute şi după încheierea implementării proiectului, învăţând şi înţelegând aspecte variate legate de cultura şi tradiţiile zonei, ospitalitatea și căldura comunității din oraşul Breaza. De asememea, au avut ocazia să participe la diferite activităţi organizate împreună cu elevii școlii. Cu această ocazie, cadrele didactice ale unității noastre școlare şi-au format o imagine de ansamblu, asimilând exemple de bună practică, iar elevii au împărtăşit experienţele personale într-o atmosferă armonioasă, în „Jurnalul Prieteniei” care a fost completat cu primele amintiri.Elevii constănțeni au fost întâmpinați oficial de către primarul orașului Breaza, Bogdan Novac, alături de directorul liceului, prof. Nicola Alina, de echipa de cadre didactice, părinții şi elevii participanți la acest proiect.„Atât profesorii, cât și elevii unității noastre de învățământ au avut prilejul de a se bucura de o experință minunată. Schimbul cultural şi educațional a avut un impact demn de admirație și recunoștință și din partea părinților elevilor noștri. Elevii Liceului Teoretic „Carmen Sylva” au sosit la școală cu amintiri frumoase, cu experiențe noi pe care le-au prezentat colegilor și profesorilor. Este minunat că au avut oportunitatea de a învăța unii de la alții să descopere valorile culturale regionale celor două județe, Constanța și Prahova, ospitalitatea comunității din Breaza. Proiectul va continua, iar următoarea etapă se va desfăşura în Eforie, unde vom derula o nouă serie de activități. Adresăm mulţumiri partenerilor din Breaza pentru activitatea exemplară desfăşurată cu ocazia acestei vizite, director Nicola Alina, prof. Gîță Maricica, profesor Toader Macrina, părinților, elevilor şi primar Novac Bogdan, pentru susținerea acordată în această colaborare! Felicitări tuturor!”, a declarat directorul Liceului Teoretic „Carmen Sylva” Eforie.„Transmitem mulțumiri și recunoștință, domnului director pentru sprijinul, implicarea şi dăruirea de care a dat dovadă, pentru ca activitățile din proiect să aibă loc. Profesorii, elevii, părinții şi întreaga comunitate din Breaza, în frunte cu domnul primar Novac Bogdan au fost onorați să primească echipa dvs. şi să ofere oportunități, experiențe de învățare şi relaxare, să împărtășim şi să demonstrăm că avem valori educaționale comune. Domnii profesori şi elevii dvs. au fost minunați, am format o echipă, ne-am simțit bine împreună, am învățat unii de la alții, ne-am ajutat unii pe alții, am avut zâmbetul pe buze şi bucuria în suflet. Munca în echipă a demonstrat implicare, pasiune, perseverență, entuziasm, înțelegere şi răbdare. Pot afirma cu tărie că există compatibilitate să organizăm, în continuare, activități plăcute şi utile pentru elevii și profesorii din echipă. Mulțumim tuturor și abia așteptăm să ne revedem!”, a declarat profesor Maricica Gîță, coordonator al proiectului de parteneriat încheiat între cele două instituții.