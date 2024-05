”Licuricii” de la Școala ”Ferdinand”, implicați în protecția mediului înconjurător

În acest an școlar, elevii clasei a IV-a B, Licuricii, (prof.înv primar Fulina Carmen), de la Școala Gimnazială Nr. 43 „Ferdinand”, au realizat diferite activități pe această temă (plantare puieți în grădina școlii, experimente științifice, concursuri, etc) și astfel au dobândit cunoştinţe, atitudini şi motivaţii pentru a acţiona individual şi în echipă la soluţionarea problemelor care ţin de protecţia mediului înconjurător.Participarea la concursul județean ”Laboratorul micului Einstein” a adus echipei Licuricilor multe momente de bucurie. Alexandru Sonia, Constantinescu-Ion Nicola, Falcă-Celescu Ștefan, Iorgu Diana, Nicolicea Vicențiu și Popescu Karina au fost elevii care au reprezentat Școala Gimnazială nr 43 Ferdinand cu succes, rezolvând cu entuziasm sarcinile fiecărei probe de concurs și prezentând un experiment de senzație.Mediul înconjurător este un mecanism viu cu o complexitate deosebită, de a cărui integritate şi bună funcţionare depinde întreaga activitate umană. Formarea elevilor cu o conştiinţă şi o conduită ecologică devine o cerinţă deosebit de importantă pentru orice demers educativ şcolar şi extraşcolar.Educaţia ecologică se poate realiza prin orice tip de activitate; şcolară, extraşcolară, activităţi ştiinţifie, literare , artistice, plastice, sportive etc.