O nouă experiență internațională pentru profesorii Colegiului „Mihai Eminescu” din Constanța

În perioada 21-23.05.2024, două cadre didactice de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Constanţa au participat la o mobilitate de tip job-shadowing la Comprehensive school „Geo Milev" și Professional School in Forestry and Wood "Nikolay Haitov", Varna, Bulgaria în cadrul anului II de Acreditare Erasmus, cod 2022-1-RO01-KA121-SCH-000060397, cod Acreditare CNME : 2020-1-RO01-KA120-SCH-095524.Timp de două zile, prof. Nicoleta Benchea și Teodora Ceti au participat la orele de curs, s-au familiarizat cu sistemul școlar, au observat metodele şi procedeele de predare, dar şi regulile de conduită a elevilor, având ocazia să contribuie la promovarea multiculturalității, prieteniei şi muncii în echipă.Schimbul marchează finalul activităților pentru anul II de Acreditare Erasmus și anunță un viitor an școlar plin de noi provocări, experiențe frumoase şi activități unice pregătite în cadrul activității de elevi şi profesori deopotrivă.