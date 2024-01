Ministrul Culturii promite eliminarea inechităților pentru salariații din muzee

La finele anului trecut, Federația Națională a Sindicatelor din Cultură şi Presă „CulturMedia", afiliată la CNS Cartel Alfa, a protestat față de unele din prevederile OUG din 28 decembrie 2023, ce ar conduce la situații în care salariul unui debutant din muzeele din sistemul de învățământ să fie mai mare decât al unor reputați specialiști din muzeele de mare tradiție din România.Motivat de acest demers ce anunța chiar grevă generală de Ziua Națională a Culturii, pe data de 15 ianuarie, ministrul Culturii, Raluca Turcan, a anunțat, vineri (5 ianuarie), că a agreat un moratoriu, împreună cu sindicatele din Cultură şi Presă, astfel încât să fie eliminate inechităţile salariale ale personalului din muzee.„Prima întâlnire de anul acesta am avut-o cu reprezentanții Federației Naţionale a Sindicatelor din Cultură şi Presă, Culturmedia, la sediul Ministerului Culturii. Am agreat un Moratoriu, până la data de 1 februarie, astfel încât, în urma discuțiilor pe care le vom avea săptămâna aceasta la sediul Guvernului, să identificăm, până la data agreată, soluţiile legale de a elimina inechitățile salariale care afectează personalul din muzee, instituţii acreditate de prestigiu", a precizat pe Facebook Raluca Turcan.Potrivit ministrului Culturii, această inechitate va fi corectată.„Aşa cum am reuşit în ultimele luni să corectăm şi alte situaţii injuste în salarizarea specialiştilor din sectorul cultural şi chiar să obţinem majorări salariale consistente de la 1 ianuarie, tot aşa vom încerca, în cadrul Guvernului, sa corectăm această inechitate", a transmis Raluca Turcan.