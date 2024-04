O mulțime de subiecte interesante în numărul de aprilie al revistei de cultură ”Tomis”

A fost tipărit și îndată ajunge în librării și la punctele de difuzare a presei numărul pe luna aprilie al Revistei de cultură Tomis. Are fix o sută de pagini și o mulțime de subiecte interesante.Pentru început, puteți citi un „creditorial” pe tema infrastructurii culturale din orașul Constanța, o temă mereu spinoasă.Apoi, la rubrica Artistocrat, scriitorul Dan Perșa este „Cu gândul la viitor”, pornind de la una dintre metehnele românilor, aceea că sunt cusurgii și nu le convine nimic. La aceeași rubrică, un fragment de roman în lucru de Bogdan-Alexandru Stănescu, „Când Dumnezeu sosea în satul nostru...”.În Atelierul de traducere îi găsim pe poetul și eseistul american Michael Kleber-Diggs, tradus de Alex Higyed, apoi pe Muanis Sinanović, poet, scriitor și critic sloven, tradus de Leo Ciocan.Rubrica de arhitectură este dedicată ultimei părți a articolului lui Radu Cornescu despre începuturile Cazinoului din Constanța.La Text Pistols, Cristina Drăghici cu poezia „Vara asta” și alte poezii, apoi Oana Paler, cu proza scurtă „Pulbere umană”, și Alberto Păduraru, Florin Stroe, Camelia Iuliana Radu, tot cu poezie.Zoe Caraiani continuă seria interviurilor cu personalități ale culturii cu soprana Adela Zaharia, care va cânta curând alături de Placido Domingo la Cluj Napoca și la București.Ionuț Cheran, care a devenit colaborator permanent în ultimele numere ale revistei, la rubrica Pelicule, scrie despre filmul „American Fiction” regia Cord Jefferson.„Cronicele”, deci cronicile de carte încep cu Andrada Strugaru despre volumul de poezii „Cred că o să-mi placă” de Monica Sturza, continuă cu Demetra Vlas, care scrie despre cartea psihologului Paul Bloom „Împotriva empatiei”, și sfârșește cu Ramona Hărșan, care se aventurează să scrie despre un scriitor-personaj, Dimitri Miticov, născut la Târgoviște, dar asumându-și biografia ficțională a poetului basarabean Dmitri Miticov.Profesorul Boskoff, un alt personaj, după cum ar certifica toți cei ce-l cunosc, ne provoacă să citim un al XIV-lea episod din considerațiile sale despre timp, omul de știință pe care ni-l prezintă de data aceasta fiind astrofiziciana Laura Mersini-Houghton , care a stabilit că există mai multe universuri posibile.La rubrica Actualitatea puteți vedea fotografii foarte frumoase din expoziția artistei Iris Maria Tușa, „Praguri”, care stă pe simeze la Muzeul „Ion Jalea” până în 14 aprilie.Rubrica Melo, ținută de muzicianul și compozitorul Adrian Mihai, vine cu un text despre jazz man-ul clujean Eugen Ciceu, cunoscut ca Eugen Cicero, a cărui carieră a înflorit în Germania.Rubrica așa-zis gastronomică, cunoscută sub titulatura „Icre negre” aduce în prim plan dezbaterea „Pelin vs. Retsina”, de Cosmin Dragomir.„Arta la perete” este despre Akira Toriyama, un mangaka, adică un artist de benzi desenate, celebru pentru crearea seriei Dragon Ball, la plecarea lui din această lume, la vârsta de 68 de ani. Povestește despre el Alexandru-Codruț Ivașcu.Ultimul text, care ține tot de rubrica Artistocrat, îi aparține redactorului șef adjunct și poetului Claudiu Komartin, care pune o concluzie cu poemul său „Balansoar sau despre arta poetică”.Urmează obișnuita caricatură a lui Leonte și expoziția de fotografie în care expune, de data asta, Gabriela Panțu, curator fiind Emilian Avrămescu.Sigur, puteți admira în toată revista operele grafice ale artistului Vasile FILIP, care semnează și primăvăraticele coperte de mai jos.Căutați Revista Tomis la Muzeul De Artă Constanţa, la librăriile Prăvălia cu Cărți și Carturesti Constanta, la Art Gallery Constanța din Tomis Mall, la Rafia Studio din Piața Ovidiu și la punctele de difuzare a presei din rețelele „Cuget liber” și „Tutun și ziare”.Varianta print poate fi comandată și online (ce paradox aparent!), pe site-urile librăriilor antemenționate.