Rușinea culturii constănțene. Actorii Teatrului de Stat, din nou în pribegie. "Nu vrem să luăm sala nimănui!"

Din dorința de a-i da o cu totul altă înfățișare Sălii Studio, noul șantier va aduce o reconfigurare a foaierului, o modificare a arhitecturii cabinelor și a zonei de actori, care în acest moment nu au acces la toalete, folosindu-le pe ale publicului, pentru că nu există instalații sanitare în zona de cabine. Totodată, se dorește schimbarea instalației de climatizare pentru a crește gradul de confort. De asemenea, se va crea o ușă de acces spre str. Siretului, pentru a fi mai lesne transportate elementele de decor. „Vor fi niște lucrări pe care le vom face în lunile octombrie, noiembrie și decembrie și sperăm ca în luna ianuarie să inaugurăm noua Sală Studio, care să arate impecabil”, a declarat, la cea mai recentă conferință de presă, Erwin Șimșensohn, directorul Teatrului de Stat din Constanța.



O întrebare care nu are răspuns





Întrebat de reporterul „Cuget Liber” unde se va întâlni, pe perioada celor trei luni de renovare, publicul constănțean cu îndrăgiții actori ai acestui teatru, managerul a mărturisit că i-a fost frică de această întrebare, pentru că nu are un răspuns. „O să refac apelul pe care l-am mai făcut către Teatrul Național de Operă și Balet «Oleg Danovski», dar nu anticipez un alt răspuns decât cel pe care l-am primit de doi ani încoace. O să fac un apel către Teatrul pentru Copii și Tineret «Căluțul de Mare», unde probabilitatea unui răspuns mai bun este mai mare decât la «Oleg Danovski». Nu vrem să luăm sala nimănui, dar să putem, din când în când, o dată la două săptămâni, să jucăm o reprezentație. Poate reușim să vedem cu închirierea la Casa de Cultură a Sindicatelor. Într-adevăr, și pentru noi este o problemă asta. Nu am răspuns, dar nu aș vrea să ratez renovarea acestei săli. Nu sunt bani publici, sunt bani din zona privată, care sunt puși la dispoziția teatrului, de fapt a constănțenilor, pentru că ei sunt cei care vor beneficia de această renovare, în cele din urmă. Și sala Centrului «Jean Constantin» este o variantă, dar, așa cum am mai spus, nu este un loc potrivit pentru teatru, din cauza arhitecturii spațiului. Acolo, da, avem o relație de lucru foarte bună, ne-au sprijinit de câte ori am avut nevoie, dar nu este o sală potrivită pentru spectacole de teatru. Știu că se joacă spectacole invitate, dar asta e altă discuție”, a declarat cu același prilej Erwin Șimșensohn.



„La începutul anului viitor sala va fi gata”





La ora la care vorbim, dacă nu ar fi intervenit descoperirea arheologică, echipa Teatrului de Stat ar fi trebuit să joace pe o scenă nou-nouță proaspăt reabilitată. Și când spunem aceasta ne referim la termenul inițial al șantierului demarat la mijlocul lunii octombrie a anului 2021, când sala de spectacole a Teatrului de Stat Constanța a intrat într-un amplu proces de reabilitare, care ar fi trebuit să dureze aproximativ un an și jumătate.





Reamintim că, la puțin timp după demararea lucrărilor de reabilitare, de care se ocupă SC Gamaro Dinamic Structure SRL, o descoperire istorică avea să dea peste cap planurile proiectanților. Este vorba despre o bucată a zidului Cetății Tomis, care trece pe sub Teatrul de Stat și care, după cum ne-a informat Iustin Fabian Roman, unul dintre administratorii SC Gamaro, a necesitat o documentație nouă pentru a rezolva această provocare.





„Proiectanții, în colaborare cu Primăria Constanța, lucrează pe de o parte, iar noi lucrăm ce se poate lucra în continuare și la exterior, și la interior. Așteptăm noile soluții, care sunt aproape gata, probabil într-o săptămână, zece zile ar trebui ca lucrurile să fie lămurite”, a declarat pentru „Cuget Liber” Iustin Fabian Roman.





Întrebat dacă anul viitor trupa Teatrului de Stat are vreo șansă de a se muta în… „casa nouă”, același administrator ne-a dat asigurări că în primăvara anului 2024 șantierul se va încheia. „Cu siguranță anul viitor, nu vă pot spune dacă în februarie sau martie, dar oricum la începutul anului viitor, sala va fi gata. Lucrurile s-au lămurit după o perioadă destul de lungă de studiu a Direcției de cultură, a Ministerului Culturii. Au fost multe-multe probleme de rezolvat. S-a luat o nouă autorizație, lucrurile sunt avansate. A fost necesară o altă autorizare ISU, ca urmare a descoperirilor făcute, cu o altă documentație destul de stufoasă, am înțeles. Noi așteptăm cu foarte mare interes să accelerăm procesul de continuare a lucrărilor. Practic, noi așteptăm acel proiect nou, cu soluțiile noi. Din punctul nostru de vedere, ar trebui ca șantierul să fie finalizat undeva în primăvara anului viitor”, a mai dat asigurări administratorul Iustin Fabian Roman.





Până atunci, trupa Teatrului de Stat reprezintă Constanța cu cinste pe scenele României!





„Nu vrem să luăm sala nimănui, dar să putem, din când în când, o dată la două săptămâni, să jucăm o reprezentație”, este apelul lansat de Erwin Șimșensohn, directorul prestigiosului teatru multiplu premiat, chiar și de UNITER, cel mai înalt for românesc.