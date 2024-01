Un nou președinte la conducerea Consiliului Național al Elevilor

În perioada 4 – 6 ianuarie, la Ploiești, a avut loc a XLII-a adunare generală a Consiliului Național al Elevilor, ocazie cu care s-au desfășurat alegerile noului birou de conducere.Eleva Miruna Croitoru și-a încheiat mandatul de un an în fruntea celei mai mari structuri a elevilor la nivel național. „Consiliul Elevilor, pentru mine, a însemnat sute de pagini de poziții, comunicate, amendamente pe diferite acte normative, o colecție impresionantă de bilete de tren, ore nedormite, zâmbete, lacrimi, dar mai ales, oameni. Le sunt extrem de recunoscătoare tuturor celor cu care am interacționat sub o formă sau alta, pentru că am avut ce învăța de la fiecare dintre ei, fie că vorbim despre colegii mei, despre parteneri ai CNE sau despre activiști din sectorul de educație. A fost un an plin de schimbare, plin de incertitudini în ceea ce privește sistemul de educație, un an în care s-au pus bazele multor reforme. Din păcate, nu toți sunt nici receptivi la schimbare, nici dispuși să o accepte sau să contribuie la ea cu feedback constructiv, în locul scandalului sau a luărilor de poziție incendiare. Tocmai pentru că reprezentarea elevilor nu ar trebui să însemne dorința de a îți construi capital de imagine personal sau un concurs de vociferări și discursuri agresive, ci efortul, maturitatea și perseverența de a contribui la îmbunătățirea comunității școlare pentru fiecare elev, pornind de la acțiuni concrete. În ultimul an în special, am învățat să accept și criticile, deși rareori constructive, m-au ajutat să îmi formez o atitudine mai rezilientă și o deschidere către a asculta feedback”, a transmis fostul lider al elevilor.În locul Mirunei Croitoru a fost aleasă în funcția de președinte al CNE Bianca Ivan. Elevă a Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” din Alexandria, pe 21 noiembrie 2023, Bianca Ivan fusese aleasă președinte al Consiliului Județean Teleorman.