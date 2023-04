Un profesor a dansat pe catedră, în fața elevilor, cu ocazia "Şcolii Altfel". Cum și-a motivat dascălul gestul

În apărarea sa, dascălul a spus că, în cadrul programului ”Școala Altfel”, și-a dorit să îi familiarizeze pe elevi cu diferite genuri muzicale, și le-a ilustrat într-un stil mai nonconformist. Recunoaște, totuși, că a exagerat.Aceste scene s-au derulat într-o sală de clasă a unui colegiu tehnic din Baia Mare, săptămâna trecută. În imagini se vede cum profesorul, urcat pe catedră, este în toiul unui moment artistic în care dansează dezinvolt.Și elevii sunt cuprinși de ritm și se amuză copios de atitudinea îndrăzneață a dascălului. O parte din acest moment a ajuns în spațiul public iar profesorul, care este și diriginte la clasa a XI-a, și-a motivat comportamentul în fața superiorilor. A explicat că totul a avut un rol educativ: ”A fost o activitate în cadrul Săptămânii ”Școlii Altfel” în sala de clasă și am încercat să-i familiarizez pe elevi cu principalele curente muzicale din industria pop și cu câteva mișcări de dans, iar la sfârșitul orei am insistat și pe exagerările care se pot produce la nivel muzical. Având în vedere că la liceele tehnologice muzica este o Cenușăreasă, am considerat necesară o astfel de activitate. A fost un exemplu de exagerare, unde se poate ajunge dacă se exagerează. În ziua respectivă a fost tematica muzicală”, spune cadrul didactic, citat de stirileprotv.roDascălul lucrează de 25 de ani în învățământ și nu a mai avut abateri până acum, fiind recunoscut pentru implicarea la clasă și activitățile interactive.