Universitatea ”Ovidius” va participa la realizarea unei cercetări despre implicarea copiilor în activități sportive

Universitatea Ovidius din Constanța (UOC), prin Facultatea de Educație Fizică și Sport (FEFS), a organizat, în perioada 29-30 octombrie a.c., prima întâlnire transnațională din cadrul proiectului Practical Learning to Advance Youngsters in Sport (PLAYS), finanţat prin Programul european Erasmus Plus, informează conf. univ. dr. Antoanela Oltean, managerul proiectului din partea UOC.Potrivit sursei citate, la evenimentul care s-a desfășurat în format hibrid, au participat reprezentanții instituțiilor partenere din țară și din străinătate: Italia, Polonia, Portugalia, Austria, Franța și Ţările de Jos.„În cadrul întâlnirii, s-a definitivat planul de lucru pentru realizarea unei cercetări în rândul copiilor, părinților și a antrenorilor care lucrează cu aceștia, cu scopul de a identifica nevoile cu privire la implicarea copiilor în activități fizice și sportive regulate. Rezultatele obținute vor fi incluse într-un ghid de bune practici care va fi publicat și pus la dispoziția tuturor celor interesați, în mod gratuit”, precizează conf. univ. dr. Antoanela Oltean.Proiectul PLAYS își propune să încurajeze participarea copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, la activități fizice și sportive, pentru îmbunătățirea aspectelor psiho-fizice și sociale ale vieții cotidiene. De asemenea, proiectul conține și activități educaționale pentru promovarea abilităților digitale și sustenabilitatea mediului.Proiectul Practical Learning to Advance Youngsters in Sport (PLAYS), contract nr. 101049381, finanțat cu 400.000 de Euro prin Programul Erasmus Plus, Acțiunea-Cheie 2: Parteneriate de cooperare în domeniul sportului, este realizat în cadrul unui consorţiu din care fac parte nouă organizații, Universitatea Ovidius din Constanța (România) având calitatea de instituție coordonatoare. Celelalte organizații implicate sunt: European Culture and Sport Organization (Italia), Verde Foundation (Polonia), Portuguese Swimming Federation (Portugalia), Italian Association of Culture and Sport (Italia), International Workers and Amateurs in Sports Confederation (Austria), Nova Child (Franța), Asociația CPDIS (România), Stichting Sportservice Noord-Brabant (Țările de Jos).