Ceremonie solemnă la Universitatea „Ovidius”, în onoarea unuia dintre cei mai influenți economiști mondiali

Colectivul de cadre didactice din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă a Universității „Ovidius” din Constanța organizează marți, 11 Octombrie 2022, cu începere de la ora 10.00, ceremonia solemnă a Senatului Universității pentru conferirea titlului Doctor Honoris Causa prof. Jeffrey Sachs, de la Universitatea Columbia, SUA.Evenimentul va avea loc la Aula Senatului Universității „Ovidius” din Constanța, situată în Campusul universității (Aleea Universității nr. 1), Corpul A, la etajul 1.Prof. Sachs este Director al Centrului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Universității Columbia, unde a coordonat Institutul pentru Științele Pământului în perioada 2002-2016. De asemenea, prof. Sachs este Director al Rețelei organizate sub egida Națiunilor Unite pentru promovarea Soluțiilor de Dezvoltare Durabilă la nivel global (UN SDSN) și unul dintre Comisarii din cadrul Comisiei ONU Lărgite pentru Dezvoltare (UN Broadband Commission for Development). Domnia Sa a activat în calitate de Consilier pentru 3 Secretari Generali ai ONU și în prezent, consiliază pe Secretarul General Antonio Guterres în implementarea ODD-urilor.Cariera academică a domnului Sachs include activitatea în calitate de profesor la Universitatea Harvard timp de 20 ani, după absolvirea studiilor de licență, masterat și doctorat la aceeași Universitate.Domnul Prof. Sachs a publicat mai multe lucrări foarte apreciate pe plan internațional dintre care cele mai recente ar fi: „The Ages of Globalizations”, 2022 și „A New Foreign Policy: Beyond American Exceptionalism”, 2018. Revista Time l-a nominalizat între cei mai influenți 100 Lideri la nivel mondial iar Revista The Economist îl consideră ca fiind unul dintre primii trei cei mai influenți economiști în viață.