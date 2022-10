Universitatea „Ovidius”, prezentă la conferința anuală pe tema viitorului în sport

În cadrul proiectului „Practical Learning to Advance Youngsters in Sport (PLAYS)”, finanţat prin Programul european Erasmus Plus, Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) a participat, recent, la conferința anuală „Sports Infrastructure by Europe tackling modern challenges: Management, sustainability, financing, polyvalence”, organizată de European Platform for Sport Innovations (EPSI), în colaborare cu Associazione Impianti Sportivi (AIS), la Bergamo, în Italia.Conf. univ. dr. Antoanela Oltean, managerul proiectului din partea UOC, a transmis că evenimentul a avut drept obiectiv crearea unor liste de noi priorități pentru dezvoltarea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană.„În cadrul conferinței au fost abordate subiecte precum sustenabilitatea în sport și vitalitatea la locul de muncă, iar participanții au realizat un schimb de idei și bune practici pentru creionarea unor intenții de finanțare care să fie fructificate în propunerile viitoare. De exemplu, digitalizarea sporturilor, prin utilizarea inteligenței artificiale sau a realității virtuale și augmentative este un subiect pe care îl putem viza în cadrul unui proiect viitor, având avantajul de a contribui la îndeplinirea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), prezentate în Agenda 2030”, precizează conf. univ. dr. Antoanela Oltean.Proiectul PLAYS își propune să încurajeze participarea copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, la activități fizice și sportive, pentru îmbunătățirea aspectelor psiho-fizice și sociale ale vieții cotidiene. De asemenea, proiectul conține și activități educaționale pentru promovarea abilităților digitale și sustenabilitatea mediului.Proiectul Practical Learning to Advance Youngsters in Sport (PLAYS), contract nr. 101049381, finanțat cu 400.000 de Euro prin Programul Erasmus Plus, Acțiunea-Cheie 2: Parteneriate de cooperare în domeniul sportului, este realizat în cadrul unui consorţiu din care fac parte nouă organizații, Universitatea Ovidius din Constanța (România) având calitatea de instituție coordonatoare. Celelalte organizații implicate sunt: European Culture and Sport Organization (Italia), Verde Foundation (Polonia), Portuguese Swimming Federation (Portugalia), Italian Association of Culture and Sport (Italia), International Workers and Amateurs in Sports Confederation (Austria), Nova Child (Franța), Asociația CPDIS (România), Stichting Sportservice Noord-Brabant (Țările de Jos).