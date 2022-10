Prima ediție a Conferinței internaționale MARBLUE 2022 la Universitatea „Ovidius” din Constanța

Astăzi, 26 octombrie, a debutat la Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC), prima ediție a Conferinței internaționale MARBLUE 2022 - „Creștere Albastră: Provocări și Oportunități pentru Marea Neagră”, în format hibrid, după cum informează conf. univ. dr. Daciana Sava, reprezentanta UOC în comitetul de organizare a manifestării.Organizată în colaborare cu Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” și Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină (GeoEcoMar), sub egida Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, conferința este prevăzută a se desfășura până pe 28 octombrie. La conferință şi-au confirmat prezenţa aproximativ 130 de participanţi din 12 ţări: Belgia, Bulgaria, Grecia, Italia, Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda, Spania, Romȃnia, Turcia și Ucraina.„Scopul conferinței este acela de a contribui la protecția Mării Negre prin sprijinirea dezvoltării durabile într-un mod multidisciplinar și de a le oferi oamenilor de știință și companiilor implicate în activități de cercetare-dezvoltare un cadru adecvat pentru discuții fructuoase, inclusiv aspecte legate de cercetarea fundamentală și de inovațiile tehnologice”, precizează conf. univ. dr. Daciana Sava.Conform programului, manifestarea va avea loc în format hibrid, fiind structurată în cinci secțiuni ce acoperă o gamă largă de domenii de cercetare: Sesiunea I - Oceanografie, Geologie marină și GeoEcologie/ Oceanography, Marine Geology and GeoEcology; Sesiunea II - Biodiversitate, Ecologie și Conservarea Ecosistemelor Marine/Biodiversity, Ecology and Conservation of Marine Ecosystems; Sesiunea III - Utilizarea durabilă a resurselor marine/ Sustainable Use of Marine Resources; Sesiunea IV - Observȃnd Marea Neagră/Observing the Black Sea; Sesiunea V: Amenajarea spațiului maritim (MSP) și managementul zonelor costiere şi Educație cu privire la importanța oceanelor/Marine Spatial Planning (MSP), coastal management and ocean literacy; Special Session DOORS - European Marine Research Infrastructures: supporting Blue Growth in the Black Sea.Conferința internațională MARBLUE 2022 - „Creștere Albastră: Provocări și Oportunități pentru Marea Neagră” celebrează, în avanpremieră, ziua Internațională a Mării Negre, marcată în fiecare an pe 31 octombrie, dată la care, în 1996, a fost semnat Planul Strategic de Acţiune pentru Marea Neagră de către Bulgaria, Georgia, Romȃnia, Rusia, Turcia şi Ucraina.