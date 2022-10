Universitatea „Ovidius” a participat la târgul educațional Begin Edu Fair, de la Belgrad

Reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior din mai multe țări, precum Austria, Azerbaijan, Cehia, Franța, Germania, Italia, România, Ungaria, au participat, la finele săptămânii trecute, la Begin Edu Fair, un târg internațional de prezentare a ofertei educaționale, organizat la Belgrad (Serbia).Din partea României a fost prezentă și Universitatea „Ovidius”, în cadrul proiectului „Extinderea strategiei de internaționalizare și creșterea vizibilității Universității Ovidius din Constanța prin acțiuni de promovare în plan internațional ca universitate multiculturală comprehensivă” (ESPERO).Prof. univ. dr. Cristina Duhnea, directorul proiectului, a declarat că pe durata evenimentului le-au fost prezentate celor interesați programele de studii predate într-o limbă de circulație internațională la universitatea constănțeană, oferindu-li-se informații despre taxele de școlarizare și criteriile de admitere. „Totodată, cetățenilor străini, interesați să opteze pentru programele de studii predate în limba română, le-am oferit detalii despre posibilitatea de a se înmatricula la programul pregătitor. Sperăm ca interesul manifestat la standul nostru să fie fructificat în următoarea sesiune de admitere”, precizează Răzvan-Ionuț Drugă, referent în cadrul Biroului pentru Programul Erasmus Plus, care a participat din partea UOC la eveniment.Proiectul „Extinderea strategiei de internaționalizare și creșterea vizibilității Universității Ovidius din Constanța prin acțiuni de promovare în plan internațional ca universitate multiculturală comprehensivă” (ESPERO), cod CNFIS-FDI-2022-0532, are o valoare totală de 311.500 lei și este unul dintre cele șapte proiecte ale UOC, finanțate de Ministerul Educației prin Fondul de Dezvoltare Instituțională.