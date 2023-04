"Veniți de luați lumină!". Miracolul de la Ierusalim

Arhimandritul Teofil va aduce candela până pe Dealul Patriarhiei, în jurul orei 19.00, unde va fi primit de Patriarhul Daniel.



Aceasta este considerată un miracol al ortodoxiei care are loc în fiecare an de Paște la Ierusalim, când în timpul Vecerniei Mari din Sâmbăta Mare, care are loc între orele 12:30 și 14:30.





La Sfântul Mormânt se aprinde un foc care coboară din cer, iar în fiecare an se manifestă diferit și în primele minute nu arde.



Slujba de Înviere începe în bisericile din România, în fiecare an, aproape de miezul nopții, la 23:45.





Potrivit tradiției, se sting toate luminile, iar preoții ies cu o lumânare aprinsă și ia candelă de la Sfânta Cruce, după care spun de trei ori "Veniți de primiți lumină!". Toți credincioșii iau lumina de la preot și ies afară în fața bisericii, unde pe o masă sunt așezate Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și două sfeșnice cu lumânări aprinse. Slujba începe afară cu citirea evangheliei învierii (Matei XXVIII, 1-16).





Preotul dă binecuvântarea pentru începutul utreniei „Slavă Sfintei și celei de o ființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei Treimi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor”, și toți cei prezenți cântă împreună cu preotul: „Hristos a înviat din morți, cu moartea pre moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le” (de trei ori). Preotul rostește apoi stihurile Paștilor, apoi ectenia mare, după care oamenii revin în biserică unde se continuă cu slujba utreniei și cu liturghia.





