563 de navigatori și pasageri și-au pierdut viața în accidentele maritime din anii 2014 – 2021

Înainte de 2019, numărul accidentelor și incidentelor maritime în care a fost implicată cel puțin o navă sub pavilionul Uniunii Europene a variat între 2.200 și 2.300 de cazuri anual. În 2021, în 86,8% din accidentele și incidentele maritime petrecute pe mările și oceanele lumii a fost implicată cel puțin o navă sub pavilion UE.



Numărul mediu anual de nave implicate în accidentele și incidentele maritime raportate în perioada 2014 - 2021 a fost de: 1.400 de nave de marfă, 635 de nave de pasageri, 510 nave de pescuit, 280 navele de serviciu și 83 de nave de alt tip.



Victimele accidentelor navale



În cele 21.173 de accidente și incidente maritime petrecute în perioada 2014 – 2021, s-au scufundat 177 de nave, din care 61% erau nave de pescuit. Alte 7.988 de nave au fost avariate. Dintre acestea: 50,4% erau nave de marfă; 26,0% - nave de pasageri; 12,6% - nave de pescuit - 7,9% - nave de serviciu; 3,1% - alte tipuri de nave.



În accidentele și incidentele maritime petrecute în perioada 2014 - 2021, au fost raportate 563 de pierderi de vieți omenești; în medie, 70 de decese pe an. Numărul cel mai mare - 114 decese - a fost înregistrat în 2014, iar cel mai mic - 36 de decese – în 2021. Dintre cele 376 de victime: 89,3% erau membri ai echipajelor; 7,0% - alte persoane de la bordul navelor; 3,7% - pasageri.



Spre comparație în România, în intervalul 2014 – 2019, conform statisticilor Poliției, 11.305 persoane au decedat în accidentele rutiere, iar alte 49.907 au fost grav rănite.



Omul – principala cauză



„Factorul uman” reprezintă principala cauză a accidentelor și incidentelor maritime raportate în intervalul 2014 – 2021, această concluzie fiind consemnată în 59,6% din numărul total de cazuri. În ierarhia cauzelor, este urmat de: „efectul de sistem sau de echipament” cu o pondere de 24,5%; „alt factor sau navă” - 8,6%; „materiale periculoase” - 5,3%; „cauză necunoscută” - 2,0%.



În urma inspecțiilor efectuate de autoritățile maritime din porturile lumii, în perioada 2014 – 2021, un număr de 2.534 de nave aflate în exploatare au fost declarate improprii pentru a continua să navige. Dintre acestea: 39,9% erau nave de mărfuri; 36,6% - nave de pescuit; 14,2% - nave de pasageri; 7,0% - nave de serviciu; - 2,3% alte tipuri de nave.





După vârful consemnat în 2019, numărul accidentelor și incidentelor navale a coborât, în 2020, la nivelul cel mai scăzut, respectiv la 2.637 de cazuri, ca urmare a reducerii traficului maritim pe timpul pandemiei de coronavirus. Apoi, în 2021 a crescut la 2.637 de cazuri.