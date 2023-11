Agenţiile de rating nu văd cu ochi buni noua Lege a pensiilor. Pune presiune pe ratingul de țară

Noua Lege a pensiilor creşte riscurile fiscale, şi aşa ridicate, şi pune noi presiuni asupra ratingului de ţară al României, care în prezent este la "BBB minus", ultimul calificativ din categoria investment grade, cu perspectivă stabilă, au declarat pentru Bloomberg analiştii de la Moody's Investors Service şi Fitch Ratings.







Legea, care a fost aprobată luni seara de Parlamentul de la Bucureşti, dar care are nevoie să fie promulgată de preşedintele Klaus Iohannis, include două majorări de pensii anul viitor şi are un impact bugetar estimat de 0,6% din PIB în 2024, potrivit ministrului Muncii, Simona Bucura-Oprescu.







Pentru 2025, impactul este şi mai mare, de 1,7% din PIB, ceea ce creşte "deficitul fiscal şi aşa ridicat al României", fiind un element negativ la adresa ratingului suveran, susţine analistul şef de la Moody's, Petter Bryman.







Aceste măsuri vor avea un impact negativ asupra "accesibilităţii datoriei până la finele acestui deceniu, slăbind soliditatea fiscală a României în următorii ani", apreciază Bryman.







România are probleme în a ţine deficitul bugetar pentru acest an la aproximativ 5,5% din PIB, după ce ţinta iniţială, de 4,4% din PIB, s-a dovedit una nerealistă în contextul în care veniturile au crescut mai puţin decât se anticipa, iar cheltuieile au fost mai mari. Guvernul de la Bucureşti a aprobat deja trei pachete de reduceri de cheltuieli în acest an şi mizează pe combaterea evaziunii fiscale şi digitalizarea ANAF pentru a îmbunătăţi gradul de colectare.







"În absenţa oricăror măsuri de compensare, relaxarea fiscală neaşteptată va submina credibilitatea strategiei fiscale a României, în special angajamentul de a aduce deficitul bugetar sub 3% din PIB", a apreciat şi analistul Fitch, Gergely Kiss.

România este vizată de o procedură UE de deficit excesiv încă de dinainte de pandemie şi noua Lege a pensiilor ar putea menţine deficitul la aproximativ 6% din PIB în 2024 şi 2025, potrivit analistului şef de la Moody's, Petter Bryman.







Presiunile fiscale sunt aşteptate să crească anul viitor, când în România vor avea loc patru runde de alegeri, inclusiv cele parlamentare şi prezidenţiale. Asta face "mai puţin probabil ca Guvernul să fie în măsură să crească taxele sau să reducă cheltuielile dincolo de ceea ce este deja planificat în anul următor, pentru a finanţa majorarea pensiilor", a subliniat Bryman.