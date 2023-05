Albalact, Covalact și Dorna Lactate sancționate cu aproape 3 milioane de euro

Consiliul Concurenţei a sancţionat companiile Albalact, Covalact şi Dorna Lactate, parte din grupul francez Lactalis, cu amenzi în valoare de 14.335.002,70 lei (aproximativ 2,9 milioane euro) pentru că au refuzat să ofere acces la unele informaţii în timpul inspecţiilor inopinate derulate în cadrul investigaţiei privind posibile înţelegeri de stabilire a preţurilor pe piaţa producţiei şi comercializării de unt.







“Când am lansat investigaţia pe unt, am mers la procesatorii de lapte, printre care şi Lactalis, dar Lactalisul e mare, are Albalact, Covalact şi Dorna Lactate. Ei ne-au dat acces la acte, dar documentele au şi un administrator francez, care e angajatul firmei-mamă din Franţa şi n-au vrut să ne dea acces la documentele lui, că aşa le-a spus mama din Franţa, că ne trebuie mandat în Franţa şi noi am constatat că asta e o nesupunere la inspecţie. Ca atare, am dat o amendă Lactalisului şi i-am spus că-i mai dăm şi 30.000 de euro pe zi până primim acces la documente. Între timp, se pare că ne dau ceva acces. Deci, vom opri suma asta să curgă, de 30.000 euro pe zi, dar pe total este o amendă de aproape 3 milioane de euro pentru că n-am avut acces deplin la informaţii. Lucrurile astea sunt importante pentru noi, pentru că, dacă încep firmele să ne spună: 'Nu, la aia nu pot să-ţi dau, asta nu pot să îţi dau, la asta vezi că e serverul în Franţa, la ăla e serverul nu ştiu unde... deci e important pentru noi să fie clar că trebuie să primim acces la tot ce există în firmă şi la ceea ce firma poate să aibă acces. Deci, nu mă interesează că serverul tău e în Bahamas, da? Dacă am mandat judecătoresc pe sediul tău din Bucureşti, intru legal în acela. Deci, chiar dacă e în cloud nu ştiu unde un document, dacă tu poţi să-l accesezi în sediul tău din Bucureşti, trebuie să mi-l dai. Este important să nu acceptăm chestia asta 'Nu, vezi că e în altă ţară, altă jurisdicţie, trebuie să ceri permisiune'. Nu! De asta am fost stricţi cu francezii. Le-am dat şi amendă şi le-am dat şi amenda asta cominatoriu, deci pe fiecare zi, până când se supun cererii noastre. Nu înseamnă că-s vinovaţi, poate că nu o să găsim vinovaţi pentru unt, nu ştiu fapta în sine dacă va fi. Asta e o amendă procedurală, pentru că nu s-au supus pe deplin inspecţiei", a explicat Chiriţoiu, la o conferinţă organizată la Sinaia.







Potrivit unui comunicat al autorităţii de concurenţă, amenzile au fost aplicate astfel: Albalact - 9.913.038,57 lei (aproximativ 2 milioane de euro), Covalact - 2.446.524,01 lei (aproximativ 495.000 de euro) şi Dorna Lactate - 1.975.440,12 lei (aproximativ 400.000 de euro).

"Instituţia a aplicat aceste sancţiuni pentru că aceste trei companii nu au acordat acces inspectorilor de concurenţă la anumite conturi de e-mail sau corespondenţe utilizate de angajaţii sau reprezentanţii firmelor, în cadrul inspecţiei inopinate desfăşurate în perioada 28 - 30 martie 2023. Pentru a determina companiile să ofere acces la informaţii, s-au impus acestora amenzi în valoare totală de 130.913,27 lei pentru fiecare zi de întârziere, sumă calculată de la data comunicării sancţiunii până la data la care vor permite accesul reprezentanţilor instituţiei la informaţiile şi documentele solicitate", se spune în comunicat.







Potrivit legii concurenţei, inspectorii de concurenţă pot solicita orice fel de informaţii legate de obiectul investigaţiei, iar companiile care refuză să coopereze cu instituţia sau care obstrucţionează activitatea acesteia în desfăşurarea investigaţiilor sunt sancţionate cu amendă de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancţiunii.







Legea concurenţei interzice orice înţelegeri între companii şi practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurenţa pe piaţa românească, în special cele care stabilesc preţuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiţii de tranzacţionare.