Cartel ALFA: Introducerea CASS la voucherele de vacanţă va micşora instant valoarea veniturilor nete

Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA” solicită Guvernului, ţinând cont şi de avizul negativ al Consiliului Economic şi Social, refacerea proiectului legislativ privind pachetul de măsuri fiscale cu propunerile înaintate în scris în cadrul Consiliului Naţional Tripartit de Dialog Social, înainte de asumarea răspunderii.În opinia acestora, proiectul legislativ este incoerent în propuneri, ceea ce arată că „este modelat mai curând după interese de grup”.Potrivit sursei citate, se taie anumite facilităţi de la categorii de angajaţi (IT, agricultură, construcţii), dar se păstrează neatinse majorările de 25% a diurnei pentru parlamentari, făcute în februarie 2023. De asemenea, se introduc contribuţii pentru tichetele de masă şi prime de vacanţă, dar categorii întregi sunt în continuare exceptate de la plata CAS la fondul public de pensii (notari, avocaţi).„Introducerea CASS la tichetele de masă şi vouchere de vacanţă va micşora instant valoarea veniturilor nete ale lucrătorilor pentru tichetele aflate în plată. Faptul că valoarea maximă a unui tichet de masă creşte de la 30 la 35 lei, iar cea a voucherelor de vacanţă de la 1.450 la 1.600 lei este doar o posibilitate, dificil de pus în practică când încă avem angajatori care acordă tichete de masă la valoarea de 10 lei sau vouchere de vacanţă de 500 lei”, se arată într-un comunicat de presă transmis de CNS „Cartel ALFA”.Potrivit sindicaliştilor, schimbările bruşte de reglementări subminează înţelegeri ale părţilor la care se ajunge cu mari eforturi şi plasează ambele părţi, şi angajat şi angajator, într-o situaţie perdantă.„Cu alte cuvinte, tăierea e sigură, mărirea incertă şi depinde de disponibilitatea angajatorilor de a renegocia. Ca stat, să prezinţi măsura drept creştere, este o dovadă crasă de ignoranţă!”, afirmă aceştia.Nu în ultimul rând, sindicaliştii consideră că restructurarea posturilor de conducere şi comasarea instituţiilor ce au sub 50 de angajaţi vor avea impact negativ asupra cetăţeanului.„Reducerea «la grămadă» a posturilor de conducere, fără o analiză serioasă, poate conduce la disfuncţionalităţi sau chiar paralizarea unor instituţii sau domenii de activitate, ex. APIA, asistenţa socială sau inspecţia muncii”, se mai arată în comunicatul citat.