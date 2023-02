Cât de periculos este să-ți bagi nasul în afacerile bugetare!

Înainte de a deschide vreun raport anual, mi-am luat toate măsurile de precauție. Am pus la îndemână flaconul cu calmante, paharul cu apă rece și am sunat preventiv la 112. Apoi, cu sângele zvâcnind ca o fiară turbată în cușca arterelor, am început să răsfoiesc raportul… Dar în ciuda precauțiilor, din cauza meandrelor execuției bugetare, sănătatea mea e cam debilă. Ce să-i faci? Astea sunt riscurile meseriei de jurnalist care pune totul la inimă!







Creșterea și declinul deficitului bugetar





Dragi cititori, dragi români, execuția bugetară din ultimii cinci ani a avut o evoluție periculoasă. Dacă în 2018, în primul an de mandat al Guvernului Dăncilă, deficitul bugetului general consolidat a fost de numai 26,9 miliarde de lei, respectiv 2,84% din produsul intern brut, încadrându-se sub ținta de deficit excesiv de 3%, în următorii ani și-a dat în petec.





Mai întâi, în 2019, tot sub Guvernul Dăncilă, a urcat la 48,5 miliarde de lei, respectiv 4,58% din PIB, pentru ca în 2020, când conducerea țării a ajuns pe mâinile Guvernului Orban, să se dubleze, urcând la 101,8 miliarde lei, respectiv 9,64% din PIB.



Preluarea frâielor guvernării de către finanțistul Florin Cîțu a dus la inversarea dinamicii, anul 2021 încheindu-se cu un deficit bugetar substanțial mai mic, de numai 79,91 miliarde de lei, respectiv 6,76% din PIB.





Din păcate, Guvernul Ciucă n-a reușit să facă mare brânză, astfel că execuția bugetară a anului 2022 s-a încheiat cu un deficit de 81,01 miliarde de lei, reprezentând 6,73% din PIB.



O cursă în doi





În ultimii cinci ani, românii au asistat la o competiție fulminantă între veniturile bugetului general consolidat și cheltuielile acestuia. Biata economie națională s-a chinuit din răsputeri să satisfacă nevoile statului. Drept urmare, veniturile pe care i le-a pus pe tavă în intervalul 2018 – 2022 au crescut cu 55,80%. Filmul creșterii lor a fost următorul:



- 2018 – 295,3 miliarde de lei (31,3% din PIB);



- 2019 – 321,1 miliarde de lei (30,3% din PIB);



- 2020 – 322,7 miliarde de lei (30,6% din PIB);



- 2021 – 379,72 miliarde de lei (32,1% din PIB);



- 2022 – 460,09 miliarde de lei (21,2% din PIB).





Dar ce folos! Statul român – un cheltuitor fără egal și o mână spartă fără cusur – a prăpădit toate încasările. Ba a făcut și o mulțime de datorii! Așa se face că, în decursul celor cinci ani, cheltuielile au crescut mai abitir decât veniturile, executând un salt de 67,99%. Iată și filmul creșterii lor:



- 2018 – 322,10 miliarde de lei (34,1% din PIB);



- 2019 – 369,60 miliarde de lei (34,9% din PIB);



- 2020 – 424,50 miliarde de lei (40,2% din PIB);



- 2021 – 459,63 miliarde de lei (38,9% din PIB);



- 2022 – 541,09 miliarde de lei (17,7% din PIB).





Iar în tot acest răstimp, cheltuielile de personal ale statului au crescut cu 36,63%, de la 86,138 miliarde de lei, în 2018, la 117,69 miliarde de lei, în 2022.







Saltul finanțării europene și al investițiilor







Pe măsură ce am intrat în profunzimea datelor execuției bugetare, pulsul mi-a luat-o razna. A început să scadă abia când am văzut sumele atrase de la Uniunea Europeană, în contul plăților efectuate de statul român. Iată, în intervalul 2018 – 2022, acestea au crescut cu 78,05%, de la 27,2 miliarde de lei, la 48,43 miliarde de lei. În decurs de cinci ani, statul român a reușit să atragă, în total, echivalentul a 172,98 miliarde de lei, din care 28% (respectiv 48,43 miliarde de lei), în anul 2022.





Iar când am văzut cum au evoluat investițiile statului, am renunțat la pastile și tensiometru. În interval de cinci ani, cheltuielile la acest capitol au făcut o săritură de 112,08%, de la numai 34,2 miliarde de lei, în 2018, pe timpul Guvernului Dăncilă, la 72,53 miliarde de lei, în 2022, sub Guvernul Ciucă.





x x x





La finalul acestei aventuri prin meandrele execuției bugetare, mi-am făcut o cruce largă și i-am mulțumit Cerului că am scăpat cu viață. Doamne, cât de periculos este pentru sănătatea omului să aibă de-a face cu afacerile bugetare! Oare acesta să fie motivul pentru care guvernele României nu rezistă mai mult de un an sau doi și dispar în negura istoriei?