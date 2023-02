Se scumpesc terenurile agricole din județul Constanța! Prețul mediu a crescut la 5.030 de lei pe hectar

Piața terenurilor agricole din județul Constanța este tot mai dinamică în acest an. Dacă pe data de 3 ianuarie 2023, au fost lansate 50 de oferte de vânzare pentru o suprafață totală de 107,4962 hectare, cu un preț cumulat de 4.471.465 de lei, pe 1 februarie, numărul ofertelor a crescut la 92, pentru o suprafață totală de 143,5705 hectare, cu un preț cumulat de 5.404.594 de lei.Ofertele publicate pe site-ul Direcției Agricole Constanța cuprind loturi de teren cu suprafețe cuprinse între 89 de metri pătrați și 30 de hectare. Unii dintre vânzători au divizat oferta în loturi mai mici, în speranța că astfel vor găsi, mai repede, cumpărători.Prețuri suprizăPrețul mediu al terenurilor agricole scoase la vânzare este fluctuant. Dacă în anul 2022, pe 19 iulie, era de 3,01 lei pe metru pătrat, pe 19 septembrie, a urcat la 4,17 lei, pentru a coborî la 2,88 lei, pe 10 noiembrie, și la 2,33 lei, pe 29 noiembrie. Apoi, în anul 2023 a început să crească, ajungând la 4,16 lei pe metru pătrat, în data de 3 ianuarie, și la 5,03 lei, pe 1 februarie.Prețurile din ziua de 1 februarie variază între 0,25 lei pe metru pătrat, în extravilanul localității Ostrov, și – surpriză! - 1.657,62 lei de lei pe metru pătrat, în extravilanul localități Poiana. Eu am mari îndoieli că între respectivele terenuri agricole sunt diferențele de productivitate atât de mari.Existența unui număr relativ mare de oferte este dovada că agricultura nu mai reprezintă o afacere pentru mulți dintre micii proprietarii de terenuri, care se grăbesc să vândă. Ce să facă cu pământul? Să-l țină pârloagă? Nu-i mai bine să-l cumpere cine are puterea să-l lucreze?Mulți dintre micii proprietari de terenuri agricole sunt prea bătrâni să mai muncească pe câmp. Alții, plecați pe alte meleaguri ale țării sau la muncă peste hotare, nu au ce face cu pământul moștenit din bătrâni și vor să scape de el. În plus, lipsa irigațiilor, a forței de muncă, dar mai ales prețurile foarte mici de achiziție a produselor agricole oferite de samsari i-au convins pe mulți dintre ei să vândă cât mai repede.Oferte în tot județulÎn cele ce urmează, vă prezentăm cele mai interesante oferte de vânzare lansate pe data de 1 februarie 2023:În localitatea Topraisar:- 0,30 ha – 9.375 de lei;- 0,50 ha – 15.625 de lei;- 0,50 ha – 17.247 de lei;- 0,50 ha – 18.525 de lei;- 0,50 ha – 23.350 de lei;- 0,55 ha – 23.650 de lei;- 0,5583 ha – 14.323 de lei;- 0,5583 ha – 15.532 de lei;- 0,5583 ha – 15.584 de lei;- 0,8333 ha – 15.532 de lei;- două terenuri a câte 0,8333 ha cu 23.183 de lei fiecare;- 0,8333 ha – 21.379 de lei;- 0,8333 ha – 23.284 de lei;- 3,00 ha – 128.654 de lei;- 5,00 ha – 214.424 de lei;În localitatea Horia:- 0,0250 ha – 350 de lei;- 0,03 ha – 120 de lei;- 0,03 ha – 813 lei;- 0,03 ha – 900 de lei;- 0,06 ha – 1.569 de lei;- 0,97 ha – 29.100 de lei;- două terenuri a câte 1,00 ha cu 30.000 de lei fiecare;- 1,32 ha – 39.600 de lei;- 1,75 ha – 52.500 de lei;- 2,00 ha – 60.000 de lei;- 2,40 ha – 72.000 de lei;- 3,28 ha – 98.400 de lei;În localitatea Ostrov:- două terenuri a câte 0,0667 ha cu 500 de lei fiecare;- 0,0834 ha – 1.100 de lei;- 0,0866 ha – 1.000 de lei;- 0,1634 ha – 2.000 de lei;- 0,1666 ha – 2.000 de lei;- 1,2867 ha – 24.000 de lei;- 1,90 ha – 25.000 de lei;- 3,50 ha – 70.000 de lei;- 5,1460 ha – 13.000 de lei;În localitatea Castelu:- 0,1085 ha – 1.627 de lei;- 0,3915 ha – 5.873 de lei;- 0,40 ha – 6.000 de lei;- patru terenuri a câte 0,50 ha cu 7.500 de lei fiecare;- 0,50 ha – 10.000 de lei;- 1,00 ha – 15.000 de lei;- 4,10 ha – 61.500 de lei;În localitatea Negru Vodă:- 0,2767 ha – 5.421 de lei;- 0,5315 ha – 10.415 lei;- 0,55 ha – 10.776 de lei;- 6,00 ha – 276.210 lei;- 6,6680 ha – 281.157 de lei;- 7,00 ha – 295.154 de lei;În localitatea Ciobanu:- patru terenuri a câte 0,1333 ha cu 1.382 de lei fiecare;- patru terenuri a câte 0,1433 ha cu 1.486 de lei fiecare;- patru terenuri a câte 0,20 ha cu 2.074 de lei fiecare;- 0,60 ha – 13.200 de lei;În localitatea Zorile:- 1,00 ha – 5.000 de lei;- 1,80 ha – 9.000 de lei;- 7,20 ha – 36.000 de lei;În localitatea Lipnița:- 0,10 ha – 3.225 de lei;- 0,90 ha – 31.500 de lei;- 1,00 ha – 35.000 de lei;În localitatea Mihai Viteazu:- 0,5571 ha – 7.022 de lei;- 0,60 ha – 15.200 de lei;- 8,1714 ha – 102.959 de lei;În localitatea Peștera:- 0,30 ha – 2.205 lei;- 30,00 ha – 1.185.600 de lei;În localitatea Fântânele:- 0,24 ha – 1.680 de lei;- 0,3213 ha – 2.250 de lei;În localitatea Dobromir:- 1,80 ha – 40.000 de lei;- 3,50 ha – 77.500 de lei;În localitatea Pantelimon:- 0,50 ha – 14.080 de lei;- 4,39 ha – 123.620 de lei;Alte oferte: în localitatea Poiana - 0,0089 ha cu 147.528 de lei; în Lumina - 2,04 ha cu 1.000.000 de lei; în Săcele - 1,1667 ha cu 35.000 de lei; în Cobadin - 0,50 ha cu 15.000 de lei; în Miorița - 0,39 ha cu 8.000 de lei; în Crucea - 1,00 ha cu 295.602 de lei; în Cernavodă - 1,00 ha cu 12.220 de lei.