Consiliul Concurenţei: Inspecţii la Biroul de credite şi la 10 bănci, în legătură cu accesul la credite

Consiliul Concurenţei a finalizat inspecţiile inopinate derulate, săptămâna trecută, la 10 bănci, precum şi la Biroul de Credit şi la Asociaţia Română a Băncilor. Băncile inspectate sunt: Alpha Bank Romania S.A., CEC Bank S.A., Garanti Bank S.A., Raiffeisen Bank România S.A, ING Bank N.V. Amsterdam - sucursala Bucureşti, Banca Transilvania S.A., Banca Comercială Română S.A, BRD - Groupe Société Générale S.A., Credit Europe Bank (Romania) S.A., First Bank S.A.Inspecțiile s-au derulat în cadrul unei noi investigații, privind posibile înțelegeri cu scopul de a limita accesul consumatorilor la produsele și serviciile de creditare pentru persoane fizice.„Avem deja în derulare o investigație care vizează modul în care băncile calculează indicii de referință ROBOR/ROBID, ce stau la baza stabilirii dobânzilor. De data aceasta ne uităm și la condițiile de acces la credite, suspiciunea fiind că, prin modul cum se calculează scorul de credit, se blochează accesul unor clienți la credite”, a declarat președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu.Autoritatea de concurență are suspiciuni că acționarii Biroului de Credit ar limita accesul consumatorilor persoane fizice la produsele și serviciile de creditare bancară printr-o serie de acțiuni legate de stabilirea și aplicarea scorului FICO (în funcție de care este evaluată capacitatea unui client de a rambursa un credit).Biroul de Credit S.A. este o societate pe acțiuni înființată la sfârșitul anului 2003, având, la ora actuală, ca acționari 18 bănci și are ca obiect de activitate colectarea/prelucrarea de date privind portofoliul de clienți - persoane fizice clienți ai participanților.Scorul FICO de la Biroul de Credit este un număr, rezultat în urma aplicării unei metode statistice care ia în calcul mai multe elemente pe baza cărora băncile stabilesc gradul de risc al unui potențial client ce solicită un credit către o instituție financiară.„Documentele ridicate în cadrul inspecțiilor inopinate se află în analiza autorității române de concurență, în cadrul procedurilor specifice.Inspecțiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel București și sunt justificate de necesitatea obținerii tuturor informațiilor și documentelor necesare clarificării posibilelor practici anticoncurențiale analizate.Efectuarea acestora nu reprezintă o antepronunțare în ceea ce privește vinovăția companiilor”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Consiliul Concurenţei.Reaminim că autoritatea de concurență are în derulare o investigație privind posibile înțelegeri între cele 10 bănci participante pentru fixarea ratei dobânzii ROBOR, la un nivel cât mai ridicat, în cadrul procedurii de „fixing” (stabilirea ratelor de referință pentru ROBOR și ROBID).Legea concurenței interzice orice înțelegeri între companii și practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească.