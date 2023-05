Constănţenii se racordează la sistemele energiei inteligente. Oferte, preţuri şi recomandări

„O bijuterie de maşină, sper să mi-o pot permite cândva, fără să fiu nevoit să-mi vând casa”, spune mucalit un coleg de breaslă.



Dacă prin conturi suflă vântul şi totuşi doriţi să circulaţi pe stradă cu un vehicul electric, puteţi opta pentru un triciclu electric Thor Baisan, clasic sau Plus, care vă scoate din buzunare numai 8.590 lei, respectiv 9.740 lei.



Pentru a face o achiziţie, puteţi apela la un credit bancar, în „focul” evenimentelor fiind ProCredit Bank.



„Oferim finanţare pentru panouri fotovoltaice, susţinem firmele care doresc să îşi eficientizeze consumul de energie prin utilizarea resurselor regenerabile. De asemenea, persoanele fizice pot aplica pentru creditul ProGreen Auto, cu dobândă fixă sau variabilă. Avansul este zero, suma maximă împrumutată este 250.000 lei, iar perioada de creditare poate ajunge la cinci ani”, a declarat Simona Chelariu, reprezentant al instituţiei bancare.



Echipamente care reduc numărul de accidente rutiere



Nu numai persoanele fizice ori firmele se pot „înnoi” la Smart Energy Expo 2023, ci şi administraţiile locale ori companiile naţionale. Astfel, Vesta Investment din Otopeni a adus la Constanţa sisteme inteligente de semnalizare rutieră - indicatoare de avertizare, de obligare, de informare, panouri pentru semnalizarea unor situaţii deosebite.











„Pe harta rutieră, sunt aşa numitele «puncte negre», locuri în care s-au produs multe tragedii. Acele locuri trebuie mai bine semnalizate, iar echipamentele noastre ajută la reducerea numărului de accidente. De asemenea, ele pot fi montate în dreptul şcolilor, al capetelor de pod, sunt în conformitate cu legea privind iluminatul drumurilor noaptea”, ne explică Valentin Constantin, marketing manager Vesta Investment.



Adrian Pleşca, de la Wing Computer Group, ne-a prezentat o instalaţie energetică de generaţie nouă destinată asigurării suportului energetic în infrastructuri critice, Aurel Dobre speră să vândă cât mai multe sisteme ale Amonraenergy, iar Marian Ghenescu, CEO Softrust Bucureşti, oferă, printre altele, sisteme inteligente pentru respectarea legislaţiei GDPR.



Aşadar, pregătiţi cardurile, da-ţi o tură pe la pavilion şi intraţi în lumea bună a energiei inteligente!





Luaţi în calcul cheltuielile de întreţinereCare ar fi principalele argumente pentru care ne-am monta, de exemplu, panouri fotovoltaice pe acoperişul casei, pe garaj ori în livadă? În primul rând, pentru a eficientiza consumul de energie electrică, pentru a intra în rândul producătorilor, dar şi pentru a contribui la reducerea poluării.Statul român încurajează montarea de panouri fotovoltaice, oferă 20.000 de lei per familie prin programul Casa Verde, iar populaţia a fost extrem de receptivă la această provocare, dovadă că, la deschiderea sesiunii online de finanţare, fondurile s-au epuizat în numai câteva minute.Trebuie să ştiţi, însă, că, pe lângă investiţia iniţială, trebuie să aveţi în vedere şi cheltuielile cu mentenanţa. Iar întreţinerea unor asemenea dispozitive nu este chiar ieftină.„Panourile trebuie curăţate periodic, se recomandă minimum două astfel de operaţiuni pe zi. Preţurile variază între 0,5 şi 1 euro pe metru pătrat, în funcţie de suprafaţă, altitudine, mizeria adunată. La expoziţie, noi oferim hyCleaner solar Robot, un echipament inovativ în curăţarea panourilor fotovoltaice, de cinci ori mai rapid decât metodele convenţionale. Este uşor de utilizat, prietenos cu mediul înconjurător şi lasă zero reziduuri pe panouri”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Florin Gogu, specialist tehnic în cadrul RIG Service SA.Cei care vor să dezvolte o afacere în acest segment de piaţă trebuie să ştie şi preţul echipamentului: 50.000 de euro.Maşină de lux sau triciclu electricMulţi vizitatori şi la standul EuroVial Lighting. Laura Tudorache, manager marketing, prezintă soluţii de energie inteligentă: sistem complet fotovoltaic, smart home (automatizări şi iluminat inteligent de interior), acces smart (videointerfonie, securitate, încălzire), staţii de încărcare pentru vehicule electrice ori iluminat stradal cu telegestiune şi solar.„Panourile fotovoltaice le livrăm direct din stoc. Pe perioada evenimentului, avem şi câteva oferte speciale: o staţie încărcare SmartWallbox 22 kw, 1 priză T2 şi 1 priză Dom RFID, la numai 5.980 lei fără TVA, şi o staţie de încărcare maşini electrice Green Up 3KW Schuko IP 55, la numai 265 lei fără TVA. Ambele produse sunt furnizate de Legrand”, a explicat Laura Tudorache.Rămânând în zona panourilor fotovoltaice, ne-a atras atenţia şi structura carport solar Fotonia. Pe scurt, un fel de aplecătoare clasică, dar care, în locul tradiţionalului acoperiş, are panouri solare. La încărcat pot intra două maşini deodată, având în vedere deschiderea de 5,5 m, iar preţul este de 2.399 euro fără TVA (opţional varianta waterproof).Darius Motors a etalat un model de Volkswagen care a atras privirile tuturor, un ID.5 Pro Performance 77 kw, la un preţ de listă de 62.107 euro, dar care, după acordarea discount-urilor, putea fi achiziţionat cu preţuri pornind de la 46.207 euro.