Dinamica pieţei muncii, la Constanţa! Discuţiile despre salarii, un subiect tabu

Dinamica pieţei muncii nu a putut-o nimeni controla/stabiliza niciodată. Angajaţii îşi doresc, în principal, un salariu cât mai mare, un program flexibil şi o atmosferă de lucru prietenoasă, în timp ce angajatorii, cu ochii pe buget, caută să ţină cheltuielile în frâu. Cum se „scaldă” constănţenii în acest context delicat?Alexandra D. este absolventă de Marketing, a intrat în echipa de specialitate a unei companii multinaţionale, însă nu este mulţumită de alegerea făcută şi deja se află în căutarea unui alt job.„La momentul angajării, ţinând cont de faptul că eram proaspăt absolventă de facultate, am acceptat pachetul salarial fără prea multe discuţii. Ulterior, am constatat că volumul de muncă alocat nu este deloc proporţional cu simbria. Cum de negociere pentru o mărire de salariu nici nu poate fi vorba, am început deja să îmi caut alt serviciu. Dar, de data aceasta, voi fi mai atentă la termenii contractului”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Alexandra D. (32 ani).Aceasta este o situaţie particulară, un caz individual, dar destul de apropiată de coordonatele generale. De altfel, un studiu efectuat de BestJobs, una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din România, demonstrează că doi din trei angajaţi nu sunt mulţumiţi de salariul actual şi chiar mai mulţi (71%) au de gând să negocieze cu angajatorul în viitorul apropiat pentru a obţine un salariu mai mare. Dar mult mai puţini sunt capabili să îşi facă o evaluare corectă şi să pretindă apoi salariul aferent.„Discuţiile despre salarii sunt în general tabu, însă în ultimii doi ani, dorinţa României de a se alinia la tendinţele europene privind transparentizarea salariilor a dus către conversaţii mai deschise, astfel încât angajaţii să fie conştienţi de valoarea lor din punct de vedere profesional. În acest sens, 9 din 10 angajaţi spun că îşi doresc de la angajator, în primul rând, un salariu corect şi raportat la piaţa muncii, însă doar 30% ştiu cât pot cere la un interviu”, se arată în cercetarea BestJobs.Meserii care dispar, deschidere la schimbareDincolo de nivelul salarial, mai ridicat ori mai coborât, a apărut o problemă, care tinde să se cronicizeze. Tehnologizarea, dinamica societăţii au făcut ca o serie de meserii să fie ameninţate cu dispariţia, astfel că profesioniştii în domeniu trebuie să se reprofileze.„Am activat, timp de aproape trei decenii, într-o editură, însă producţia de carte a scăzut dramatic în ultimii ani şi cu greu mai prindem comenzi. Este clar că nu poate ţine la infinit această situaţie, aşa că va trebui să mă reprofilez. M-am înscris la un curs de formare ca bibliotecar, trebuie să fiu pregătit”, relatează Teodor V. (52 ani).În acest caz, studiul BestJobs arată o tendinţă optimistă: români sunt deschişi la schimbare şi adaptaţi la tendinţe! Astfel, 63% din candidaţi iau în calcul să îşi schimbe domeniul de activitate în următorii cinci ani şi să se reorienteze profesional, iar salariile oferite (62%), oportunităţile mai bune de creştere şi dezvoltare profesională (48%), flexibilitatea programului şi condiţiile de lucru în general (aproximativ 45%) sunt principalele criterii pe care le au în vedere.