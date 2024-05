Euro Vial Lighting prezintă soluţii de energii inteligente la TIMM la Pavilionul Expoziţional Constanţa, în perioada 23 – 25 Mai

Iluminatul LED reprezintă un punct central al ofertei noastre, cu soluții precum benzile LED flexibile și profilurile adaptate pentru orice mediu, fie că vorbim despre spații interioare sau exterioare, zone umede sau uscate. Gama noastră include variante de bandă LED pentru iluminatul arhitectural de contur, iluminatul general indirect, sau pentru aplicatii specifice hotelierilor, cum ar fi marcarea elementelor arhitecturale sau iluminatul decorativ.

Tehnologia inteligentă pentru gestionarea iluminatului, reprezentată prin sistemele Philips Interact și Philips HUE, aduce o revoluție în modul în care spațiile hoteliere pot fi iluminate și gestionate. Aceste soluții permit controlul de la distanță al iluminatului, personalizarea experienței oaspeților și colectarea de date valoroase pentru managementul eficient al energiei.

Sistemele de încărcare pentru vehicule electrice de la Legrand, precum și soluțiile fotovoltaice, subliniază angajamentul nostru către sustenabilitate și promovarea energiei verzi. Acestea oferă o soluție practică și ecologică pentru oaspeții care preferă mijloace de transport prietenoase cu mediul.

“Societatea per ansamblu este tot mai dispusa sa reduca consumul de energie, sa apeleze tot mai mult la energia regenerabila si sa gaseasca solutii de eficientizare pentru orice consumator. De ce? Pentru ca trendul pe care ne-am incadrat dupa Revolutia Industriala nu da semne sa se inverseze. Consumul de energie a crescut la nivel global cu 45% fata de 1980 si este estimat sa creasca cu 70% pana in 2030. In acelasi timp, emisiile de CO2 cresc mai repede ca niciodata. In acest context, lansam provocarea unor solutii de energie inteligenta, abordand conceptul de energie inteligenta si eficientizare energetica pe toate palierele, de la solutii pentru reducerea consumului in zona comerciala, pana la nivelul micilor consumatori casnici.” declară Virgil Lixandru, CEO al EURO VIAL Lighting şi antreprenor cu experienţă în mai multe domenii de business.