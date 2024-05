Finanţe, investiţii imobiliare, asigurări. INFO economic

l Deficitul bugetar pentru anul 2024, conform Legii bugetului de stat, este 5%, însă, fiind un an electoral, atât la nivel european, dar mai ales la nivelul României, presiunea pe cheltuieli este una foarte mare, a declarat secretarul de stat în Ministerul Finanţelor, Alin Andrieş. În momentul de faţă, România are 27% venituri fiscale în PIB, cel mai mic nivel din Uniunea Europeană, iar prin astfel de măsuri, dar şi printr-o mai bună eficientizare a cheltuielilor publice, se doreşte creşterea ponderii veniturilor fiscale în PIB.l Valoarea totală a investiţiilor imobiliare înregistrate în România, în primul trimestru al acestui an, a fost de 202 milioane de euro, în creştere cu 69% faţă de aceeaşi perioadă din 2023, se arată în raportul Colliers „CEE Investment Scene Q1 2024”, dat, marţi, publicităţii. Potrivit sursei citate, România a demonstrat, astfel, cea mai bună performanţă în comparaţie cu celelalte cinci economii majore (Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia şi Slovacia) din Europa Centrală şi de Est.l Despăgubirile achitate, anul trecut, de companiile membre ale Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România pentru acoperirea prejudiciilor produse de incendii asupra locuinţelor au depăşit 63,3 milioane lei, conform unui comunicat al organizaţiei. Această valoare este cu 46% mai mare faţă de nivelul din 2022 şi cu 150% peste cel din 2021. Conform analizei efectuate la nivelul asociaţiei, tot riscul de incendiu este cel care a generat şi primele 10 cele mai mari dosare de daună achitate în baza asigurărilor facultative pentru locuinţe.