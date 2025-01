Fiscul trece la executări silite, fără milă! Terenuri, case şi maşini, scoase la vânzare în județul Constanța

Fiscul constănţean începe anul în forţă. Statul are nevoie ca de aer de încasări la buget, motiv pentru care nu mai acordă nicio păsuire şi trece la executări silite. Mai ceva ca-n Moromeţii lui Preda! Pe de altă parte, pentru constănţenii care au ceva bani la saltea şi care vânează astfel de ocazii, în iarna lui 2025 este timpul acţiunii.Bugetul de stat al României este în mare suferinţă şi orice încasare este binevenită. Statul apelează la toate mijloacele pentru a-şi recupera banii, iar nemilosul Fisc a trecut la treabă încă din primele zile ale lui ianuarie. Au fost finalizate o serie de dosare de executare silită, prin această experienţă nefericită trecând atât persoane juridice, cât şi persoane fizice.Oferte peste oferte la MedgidiaAstfel, în data de 13 februarie, la sediul Unităţii Fiscale Municipale Medgidia, din str. Decebal nr. 37, de la ora 11.00, se vor vinde la licitaţie o construcţie-locuinţă cu regim înălţime demisol + parter + etaj, în suprafaţă construită de 101 mp, şi un teren aferent în suprafaţă de 184 mp, ansamblu imobiliar situat pe str. Caraiman din localitate, proprietate a debitorului L.C. Fiind vorba despre a doua tentativă de valorificare, preţul de pornire a licitaţiei a fost diminuat până la 511.089 lei, fără TVA.„Invităm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în vânzarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare”, se arată în informarea transmisă de conducătorul organului de executare, Adrian Părăuşanu.Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii trebuie să depună, cel puţin cu o zi înainte de data licitaţiei, o serie de documente, dintre care enumerăm: oferta de cumpărare; dovada plăţii de participare sau a constituirii garanţiei în forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului etc.O jumătate de oră mai târziu, în aceeaşi unitate fiscală, va fi organizată cea de-a patra licitaţie publică pentru vânzarea unei garsoniere şi a terenului aferent, situată în str. Plevnei, nr. 5 din Medgidia, proprietate a debitorului A.T., creditori fiind BEJ Negoescu Marina Adelina, V.T. şi Unitatea Fiscală Municipală Medgidia. Preţul de pornire a licitaţiei: 17.912 lei, fără TVA.De la ora 12.00, va fi scos la mezat un autoturism Volkswagen Passat, an fabricaţie 2005, proprietate a debitorului Alpin Construct Int SRL, pus sub sechestru de unitatea fiscală din Medgidia, şi, pentru că s-a ajuns deja la cea de-a patra licitaţie, preţul de evaluare a fost coborât până la 2.983 lei, fără TVA.Alte două autoturisme, un Mercedes Benz A180, an fabricaţie 2005, proprietate a debitorului S.P., respectiv un Alfa Romeo, an fabricaţie 2003, proprietate a debitorului L.G., vor putea fi cumpărate în aceeaşi zi (orele 13.00 şi 14.00), de la Fiscul din Medgidia, preţurile de evaluare fiind de 9.329 lei, respectiv 2.202 lei, sume fără TVA.În acţiune, la BăneasaActivitate intensă la început de an şi la Unitatea Fiscală Comunală Băneasa, din str. Trandafirilor nr. 100, unde, în data de 19 februarie, de la ora 11.00, statul va încerca să valorifice, la prima licitaţie, un teren agricol extravilan, în suprafaţă de 43.000 de metri pătraţi, proprietate a debitorului V.V., preţul de evaluare fiind de 21.396 lei, fără TVA.„Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului sau altele asemenea”, se arată în documentul semnat de conducătorul organului de executare, Iulian Iancu.