Executări silite de toamnă! Fiscul constănţean pune tunurile pe datornici

Statul român are mare nevoie de încasări la buget. Balanţa trebuie echilibrată, aşa că „dulăii” s-au pus pe treabă. Fiscul a intrat în acţiune, nu are milă de datornici, îşi vrea banii cuveniţi, iar în cazul celor care au uitat să mai treacă pe la casiere, s-a ajuns la executări silite. Luna octombrie se anunţă bogată în „marfă”!Fiscul nu crede-n lacrimi, nu este sentimental, ci, din contră, este cât se poate de pragmatic. El ştie una şi bună: are de încasat şi… sigur va încasa, indiferent de formă. Nu de puţine ori, se ajunge la executări silite, apartamente, terenuri, maşini, hale sau utilaje industriale fiind scoase la mezat. Pentru constănţenii care au bani de investit, toamna aceasta se anunţă a fi bogată în oferte.Preţ mai mic la a patra strigareAstfel, în data de 1 octombrie, de la ora 11.00, la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Constanţa din bd. I. Gh. Duca nr. 18, va fi organizată licitaţia pentru valorificarea unui teren agricol, în suprafaţă de 200 mp, situat în localitatea Valu lui Traian, proprietate a debitorului C.G.E., şi, pentru că s-a ajuns la a patra „strigare”, preţul de pornire a fost diminuat până la 29.339 lei, fără TVA.„Invităm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în vânzarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare”, se arată în informarea transmisă de conducătorul organului de executare, Dan Ignat.Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii trebuie să depună, cel puţin cu o zi înainte de data licitaţiei, o serie de documente, dintre care enumerăm: oferta de cumpărare; dovada plăţii de participare sau a constituirii garanţiei în forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului etc.Două zile mai târziu, pe 3 octombrie, de la ora 13.00, la sediul din bd. Tomis nr. 312A, Fiscul scoate la vânzare un teren intravilan în suprafaţă de 23.3443 mp, o hală-atelier în suprafaţă de 664 mp, o clădire de birouri (202 mp) şi un depozit de carburanţi (504 mp), ansamblu amplasat tot în localitatea Valu lui Traian, proprietate a debitorului Branic SRL. Este prima tentativă a Fiscului de valorificare a activului, evaluat la 1.811.483 lei, fără TVA.În aceeaşi zi şi în aceeaşi locaţie, dar de la ora 13.30, va avea loc prima licitaţie pentru vânzarea unui teren construibil, în suprafaţă de 500 mp, situat în zona Mamaia Sat, proprietate a debitorului Madfos & Hera SRL. Creditori sunt AJFP Constanţa şi Birou Individual Notarial Rusei Cristina, iar preţul de evaluare este de 666.074 lei, fără TVA.„Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului sau altele asemenea”, se arată în documentul semnat de conducătorul organului de executare, Valentin Criveanu.La vânzare, păşune din CogealacNu doar persoanele fizice sau firmele au probleme cu Fiscul, ci şi entităţi administrative, comuna Cogealac fiind una dintre acestea.Astfel, în data de 3 octombrie, la sediul AJFP Constanţa din bd. Tomis nr. 312A, se va vinde la licitaţie - prima - un teren agricol (extravilan, păşune), în suprafaţă măsurată de 1.730.000 mp (2.090.000 mp suprafaţă în acte), proprietate a debitorului Comuna Cogealac. Preţul de evaluare: 4.299.223 lei, fără TVA.