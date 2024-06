Executări silite! Hale de incubaţie, instalaţii hidraulice şi cuptoare electrice - marfă de vară, la Fisc

De obicei, nemilosul Fisc scotea la vânzare autoturisme sau imobile aparţinând unor persoane fizice sau firme aflate în dificultate. Cum intrau în incapacitate de plată sau din cauză că „uitau” să-şi achite datoriile faţă de stat, cum erau executate silit, iar acest tip de bunuri sunt extrem de căutate de amatorii de chilipiruri. Mai nou, vara aceasta, pe „tarabă” au ajuns spaţii industriale, scule şi multe utilaje.Înainte de a intra în afaceri, este bine să vă faceţi de şapte ori socotelile, să vedeţi dacă activitatea pe care o desfăşuraţi este şi productivă. Pentru că, dacă nu este şi nu vă mai puteţi onora datoriile către stat, este mare minune de nu ajungeţi să fiţi executaţi silit. Iar Fiscul este neîndurător, mai ales atunci când are de-a face cu firme mici şi mijlocii, singure în bătaia vântului.Astfel, joi, 6 iunie, de la ora 12.30, la sediul din bd. Tomis nr. 312A, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Constanţa organizează prima licitaţie pentru vânzarea unui spaţiu industrial-producţie, servicii, incluzând o hală de incubaţie, creştere şi microprocesare puiet peşte, amplasat pe un teren în suprafaţă de 3.111 metri pătraţi, amplasat în localitatea Mihail Kogălniceanu, pe malul lacului Taşaul, proprietate a debitorului Gino-Impex SRL.Creditori sunt BEJ Bogdan Ionică, BEJ Badea Violeta şi AJFP Constanţa, iar preţul de pornire a licitaţiei este de 6.592.418 lei, fără TVA.„Invităm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în vânzarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare”, se arată în informarea transmisă de conducătorul organului de executare, Valentin Criveanu.Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii trebuie să depună, cel puţin cu o zi înainte de data licitaţiei, o serie de documente, dintre care enumerăm: oferta de cumpărare; dovada plăţii de participare sau a constituirii garanţiei în forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului etc.Capitolul rarităţiTot la capitolul rarităţi poate fi trecută şi o instalaţie hidraulică tip B250-3, an fabricaţie 2019, proprietate a debitorului Foretis Fundaţii şi Construcţii Speciale SRL, în cazul căreia AJFP Constanţa are o primă tentativă de valorificare, în data de 11 iunie, de la ora 13.30, la sediul din bd. Tomis nr. 312A.Instalaţia este funcţională, fiind echipată cu pompă hidraulică, hidromotor, cap spălare, cap forţă, două motoare trifazice, pompă noroi, pompa batal, prăjini, sape cu lame, sapă cu rol. Preţul de pornire a licitaţiei este de 1.632.600 lei, fără TVA.În schimb, o serie de bunuri mobile - cuptor electric, suport deschis pentru cuptoare şi cuvă inox - aparţinând debitorului Mireli Caffe SRL se vând greu, dovadă că licitaţia ce va avea loc în data de 12 iunie, de la ora 11.00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Mangalia, din str. Mihai Viteazu nr. 13, este deja a patra. Astfel, preţurile de pornire a licitaţiei au fost semnificativ scăzute, valoarea totală fiind de 16.852 lei, fără TVA.„Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului sau altele asemenea”, se arată în documentul semnat de conducătorul organului de executare, Cristian Spătărelu.O zi mai târziu, pe 13 iunie, de la ora 13.00, la sediul din bd. Tomis nr. 312A, se vor vinde la licitaţie - prima - mai multe bunuri mobile, proprietate a debitorului Metal Edit & Design SRL. Este vorba despre un compresor cu piston Airmasterqasp, un uscător de aer prin refrigerare şi o maşină pentru debitat tablă cu jet de plasmă Swift-Cut, de pe urma cărora AJFP Constanţa vrea să se aleagă cu cel puţin 154.977 lei, fără TVA.Piese multe în parcul autoÎn cazul în care sunteţi interesat de unul dintre autoturismele pe care Fiscul constănţean le scoate la mezat, trebuie să faceţi drumuri-drumuri la sediul din bd. I. Gh. Duca nr. 18, unde vă aşteaptă o veritabilă flotă auto.Pe 18 iunie, de la ora 11.00, la cea de-a treia licitaţie, se va vinde un Opel Astra, an fabricaţie 1999, proprietate a debitorului M.P., preţ de evaluare 2.260 lei, fără TVA, iar de la ora 14.00, tot la a treia „strigare”, statul va încerca să obţină 10.433 lei, fără TVA, din vânzarea unui Mercedes Benz B180, an fabricaţie 2010, proprietate a debitorului M.A..A doua zi, pe 19 iunie, de la ora 14.00, va fi rândul unui Seat Toledo, proprietate a debitorului E.S., să îşi caute un nou stăpân. Maşina este fabricată în anul 2007, iar la această a treia licitaţie, preţul de evaluare este de 7.701 lei, fără TVA.Activitate intensă va fi şi în data de 20 iunie. Mai întâi, de la ora 11.00, se va organiza prima licitaţie pentru valorificarea unui autoturism marca Skoda Fabia, an fabricaţie 2003, proprietate a debitorului R.C., la preţul de evaluare de 3.581 lei, fără TVA, iar de la ora 14.00, este programată prima licitaţie pentru vânzarea unui BMW fabricat în anul 2004, proprietate a debitorului A.O., evaluat la 22.381 lei, fără TVA.„Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa, la sediu, personalului nostru”, a transmis conducătorul organului de executare, Dan Ignat.