Gata cu sărbătorile, încep executările silite! Terenuri, maşini, imobile, scoase la vânzare de Fisc

S-a dus şi Paştele, au trecut (rapid) sărbătorile, am mâncat, am băut,ne-am veselit, de acum, din nou la treabă. Pentru constănţenii care „vânează” terenurile, casele sau maşinile scoase la vânzare, prin licitaţie publică, de Fisc, luna mai vine cu oferte de sezon. Statul e pus pe valorificat, pe făcut bani şi nu are milă de cei ajunşi, dintr-un motiv sau altul, în dificultate.De Paşte, ca de altfel şi în preajma Crăciunului, oamenii sunt mai buni, mai toleranţi, mai înţelegători. Dar, cum au trecut sărbătorile, vraja s-a sfărâmat! Brusc, reîncepe goana după înavuţire, după încasări, după făcut arginţi. Iar unul dintre cei mai puternici jucători de pe piaţă este chiar statul, care, prin intermediul necruţătorului (pentru cei mici!) Fisc, stoarce bani şi din piatră seacă.Luna lui Florar este prilej de investiţii pentru unii, de tristeţe pentru alţii, care au ajuns să fie executaţi silit. Se apropie o nouă rundă de licitaţii, la mijloc fiind case, terenuri, maşini şi chiar spaţii industriale.Preţuri diminuate la a doua „strigare”Astfel, luni, 13 mai, de la ora 11.00, la sediul din bd. I. Gh. Duca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Constanţa scoate la licitaţie - a doua - un autoturism marca Ford, proprietate a debitorului S.I.S., preţul de evaluare fiind de 1.676 lei, fără TVA.În aceeaşi zi şi în aceeaşi locaţie, dar de la ora 14.00, se va vinde o proprietate imobiliară amplasată în municipiul Constanţa, strada Vasile Lucaciu, alcătuită dintr-un teren intravilan în suprafaţă de 211,02 metri pătraţi, o locuinţă cu regim de înălţime parter + etaj, cu suprafaţa construită de 79,56 metri pătraţi, un spaţiu comercial în suprafaţă de 48,94 metri pătraţi şi un garaj în suprafaţă construită de 22,33 metri pătraţi, proprietate a debitorului C.C.N.. Fiind vorba de a doua licitaţie, preţul de evaluare a fost diminuat cu 25%, fiind acum de 544.500 lei, fără TVA.„Invităm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în vânzarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare”, se arată în informarea transmisă de conducătorul organului de executare, Dan Ignat.Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii trebuie să depună, cel puţin cu o zi înainte de data licitaţiei, o serie de documente, dintre care enumerăm: oferta de cumpărare; dovada plăţii de participare sau a constituirii garanţiei în forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului etc.A doua zi, pe 14 mai, de la ora 11.00, în aceeaşi locaţie, AJFP organizează cea de-a doua licitaţie publică pentru vânzarea unui teren agricol, în suprafaţă de 200 metri pătraţi, situat în localitatea Valu lui Traian, strada Plugarilor, proprietate a debitorului C.G.E., preţul de pornire fiind de 44.008 lei, fără TVA. Iar de la ora 14.00, Fiscul va căuta să încaseze 11.551 lei, fără TVA, din vânzarea unui autoturism Seat Toledo, an de fabricaţie 2007, proprietate a debitorului E.S., şi în acest caz fiind vorba despre licitaţia a doua.Licitaţie la BăneasaActivitate intensă şi la Biroul Fiscal Comunal Băneasa, unde, miercuri, 15 mai, de la ora 11.00, la sediul din strada Trandafirilor, se vor vinde, la prima licitaţie, nu mai puţin de patru spaţii industriale situate pe strada Principală, plus un teren agricol, proprietate a debitorului Izvor M.D. Crîngu SRL. Primul spaţiu industrial are o suprafaţă utilă de 36 metri pătraţi şi un preţ de evaluare de 48.725 lei, fără TVA, cel de-al doilea, 48 metri pătraţi (179.983 lei, fără TVA), cel de-al treilea, 79 metri pătraţi (57.177 lei, fără TVA), iar cel de-al patrulea, 689 metri pătraţi (2.214.981 lei, fără TVA). Terenul agricol este în suprafaţă de 15.607 metri pătraţi, fiind evaluat la 298.314 lei, fără TVA.„Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului sau altele asemenea”, se arată în documentul semnat de conducătorul organului de executare, Iulian Iancu.Tot pe 15 mai, vor mai fi scoase la licitaţie, la sediul AJFP Constanţa din bd. I. Gh. Duca, un autoturism marca Opel Astra, an fabricaţie 1999, proprietate a debitorului M.P., preţ de pornire a licitaţiei - 3.390 lei, fără TVA, respectiv un autoturism Mercedes Benz, an fabricaţie 2010, proprietate a debitorului M.A., preţ de pornire a licitaţiei – 15.650 lei, fără TVA.