Investiţii de august! Fiscul scoate la vânzare apartamente, maşini, dar şi un atelier de sculptură

Când ai intrat în colimatorul Fiscului, ai şanse minime de a ieşi netăvălit. Din diverse motive, agenţi economici sau simple persoane fizice ajung în trista situaţie de a fi executate silit, activele scoase la mezat fiind vânate de amatorii de chilipiruri. Se lucrează cu banul jos, iar dacă se ajunge la „strigarea” a treia, preţurile sunt mai mult decât atractive.Pentru constănţenii care au bani cash şi vor să facă achiziţii de diverse bunuri mobile sau imobile, luna august se anunţă mai mult decât interesantă. Şi asta pentru că Fiscul a băgat „marfă”: numeroase active sunt executate silit, după ce proprietarii nu şi-au mai putut achita datoriile, iar statul, în goana după încasări, nu are răbdare cu nimeni.Astfel, în data de 14 august, de la ora 11.30, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Mangalia, din strada Mihai Viteazu nr. 13, se va vinde la licitaţie un apartament cu două camere, suprafaţa 42 metri pătraţi, situat pe strada Portului, proprietate a debitorului D.B., creditori fiind Banca Comercială Română, statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi trei birouri de executor judecătoresc.În acest caz, este prima licitaţie, iar preţul de evaluare este de 312.981 lei, fără TVA.„Invităm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în vânzarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare”, se arată în informarea transmisă de conducătorul organului de executare, Cristian Spătărelu.Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii trebuie să depună, cel puţin cu o zi înainte de data licitaţiei, o serie de documente, dintre care enumerăm: oferta de cumpărare; dovada plăţii de participare sau a constituirii garanţiei în forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului etc.Tot la sediul serviciului fiscal din Mangalia şi tot pe 14 august, dar de la ora 11.00, va fi organizată prima licitaţie pentru valorificarea unui autoturism Citroen Picasso, an de fabricaţie 2006, proprietate a debitorului Dragoş Termoclim Gaz SRL, preţul de pornire a licitaţiei fiind 9.455 lei, fără TVA.Marfă rarăPe 22 august, va fi foială „maximă” atât la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Constanţa, din bd. Tomis nr. 312 A, cât şi la cel al Serviciului Fiscal Municipal Medgidia.La Constanţa, de la ora 13.00, va fi scos la vânzare un autoturism marca Volkswagen Transporter, an fabricaţie 2008, proprietate a debitorului Tubslob SRL. Este cea de-a treia tentativă a Raiffeisen Bank şi a AJFP Constanţa de a-şi recupera paguba, astfel că preţul a fost semnificativ diminuat, până la 11.674 lei, fără TVA.O jumătate de oră mai târziu, „marfa” e una specială. Fiscul organizează prima licitaţie pentru vânzarea unei serii de bunuri imobile, proprietate a debitorului DC Prod Plast SRL: un spaţiu comercial, atelier sculptură, clădire în suprafaţă de 185 mp, an construcţie 2016, situat în Năvodari, strada Taberei, la preţul de evaluare 701.978 lei, fără TVA; un teren construibil, aferent clădirii, în suprafaţă de 865 metri pătraţi, deschidere 20,79 metri, situat în Năvodari, strada Taberei, preţul de evaluare fiind de 121.171 lei, fără TVA; un teren construibil, alee de acces, suprafaţă 139,02 metri pătraţi, drum asfaltat cu o bandă de circulaţie pe sens, situat în Năvodari, strada Taberei, la un preţ de evaluare de 19.475 lei, fără TVA.„Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului sau altele asemenea”, se arată în documentul semnat de conducătorul organului de executare, Cristian Spătărelu.Nu în ultimul rând, la sediul serviciului fiscal din Medgidia, din strada Decebal, nr. 37, de la ora 14.30, se vor vinde la licitaţie - cea de-a doua! - două autoturisme, proprietate a debitorului Energy Med Construct SRL. Este vorba despre un BMW X1, an fabricaţie 2012, preţ de pornire a licitaţiei 32.808 lei, fără TVA, respectiv un Iveco Daily, an fabricaţie 2008, preţ de pornire a licitaţiei 46.975 lei, fără TVA, ambele fiind sub sechestru impus de serviciul fiscal din Medgidia.