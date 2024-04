Inflaţie, infrastructură rutieră, turism. INFO economic

l Ţinta de inflaţie pentru sfârşitul acestui an este de 4,4%, a anunţat ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, care a adăugat că, în prezent, nu sunt elemente care să pună presiune pe inflaţie. Întrebat cum îşi explică faptul că România este în acest moment ţara din Uniunea Europeană cu cea mai mare inflaţie, şeful Finanţelor a menţionat că, la sfârşitul anului 2023, rata medie anuală a inflaţiei a fost de 10,4%, iar temperarea consumului ar putea fi o soluţie pentru a stabiliza şi a continua procesul de scădere.l Lucrările la drumul expres Brăila - Galaţi au ajuns la un stadiu fizic de 80%, iar construcţia trebuie finalizată până la sfârşitul acestui an, a anunţat directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol.Această structură, formată dintr-un viaduct care traversează denivelat calea ferată şi dintr-un pod peste râul Siret, are o lungime totală de 1.780 metri, din care 300 metri este lungimea podului hobanat. Constructor este Spedition UMB (România).l Organizaţiile de Management al Destinaţiei, autorităţile publice locale şi judeţene, asociaţiile şi ONG-urile de profil, rutele cultural turistice, muzeele sau festivalurile din România sunt invitate să intre în competiţia europeană „Destination of Sustainable Cultural Tourism Awards”, organizată de European Travel Commission.Termenul pentru înscrieri este 1 iunie, informează Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.