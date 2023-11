Restructurări la Ministerul Transporturilor. Sorin Grindeanu: „Nu va fi nimeni dat afară!”

Economia este cuvântul de ordine în toate ministerele. Sub presiunea de reducere a cheltuielilor, toată lumea încearcă să scape de unităţile neproductive, bugetofage, să le plaseze sub altă „umbrelă”. De parcăn-ar fi tot la stat! Nici Transporturile nu fac excepţie de la regulă, iar variantele vehiculate ar putea avea consecinţe dramatice.Agitaţie mare, în acest final de an, în unul dintre cele mai importante ministere, cel al Transporturilor şi Infrastructurii, iar comasarea de instituţii provoacă multora insomnii.Se vorbeşte despre fuziunea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale (CERONAV) cu Autoritatea Navală Română (ANR) şi Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM), de comasarea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime (CN APM) Constanţa SA cu Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile (CN ACN) Constanţa SA, dar şi de „pasarea” spitalelor CF în alt „teren”. La Ministerul Sănătăţii, la administraţiile locale, oriunde, doar o cheltuială în minus să fie.Pe acest ultim subiect, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat că reţeaua de spitale din coordonarea ministerului pe care îl conduce a avut subfinanţare, ceea ce a dus în multe cazuri la un act medical sub standardele aşteptate, iar aceste unităţi ar trebui să meargă către autorităţi locale sau universităţi de profil.„În coordonarea Ministerului Transporturilor, de exemplu, sunt 15 spitale. Eu sunt ministru la Transporturi, nu la Sănătate. De aceea am considerat necesar ca aceste spitale să fie date către autorităţi locale, către universităţi de profil, de medicină. În toţi aceşti ani de după Revoluţie, această reţea de spitale din coordonarea Ministerului Transporturilor a avut subfinanţare, ceea ce a dus în multe cazuri la un act medical nu foarte la standardele la care ne aşteptăm. Şi nu mă refer la personal, ci la dotări. De aceea, cred că aceste spitale trebuie să meargă acolo unde se pot ocupa mai bine. Există finanţare mai bună şi voi face acest lucru cu toate piedicile pe care le-aţi văzut că le întâmpinăm. Aş face şi o precizare: nu e dat nimeni afară!”, a declarat, vineri, 17 noiembrie, în cadrul unei conferinţe de presă, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu.Regii care nu mai au obiect de activitatePotrivit ministrului, nu se pune problema de restructurări în aceste spitale, ci de trecere în coordonarea altor autorităţi.„Nu sunt restructurări la spitale, ci vor trece în coordonarea altor autorităţi. Nu doar de spitale mă interesează. Sunt şi alte autorităţi, regii în coordonarea Ministerului Transporturilor, care, din punctul meu de vedere, trebuie să se reorganizeze. Sunt 53 de instituţii în coordonarea Ministerului Transporturilor. Lucrurile astea trebuie să se termine. Doar la CFR sunt peste 20 şi ceva de mii, spre 25.000 de angajaţi, dar ce mă interesează - şi se lucrează în aceste zile - este să se vină din partea ministerului cu un plan coerent apropo de eficientizarea tuturor acestor instituţii, companii din coordonarea ministerului. Eu cred că e normal să fie aşa. Sunt unele care aproape nu mai au obiect de activitate. Repet, sunt ministru la Transporturi, nu la Sănătate”, a explicat Sorin Grindeanu.