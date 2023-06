Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a terminat sumele din fonduri europene care îi erau destinate, toţi banii din Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) fiind accesaţi. De asemenea, suplimentarea de 10% solicitată este la rându-i accesată aproape integral, a declarat, marţi, 20 iunie, într-o conferinţă de presă susţinută la finele întâlnirii de lucru cu premierul Marcel Ciolacu, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.„Toate sumele pe POIM au fost accesate. Deja am terminat sumele din fonduri europene destinate Ministerului Transporturilor. Am cerut o suplimentare de 10%, adică aproximativ jumătate de miliard. Şi pe aceea aproape am accesat-o total. O să avem discuţii cu Ministerul Fondurilor Europene, astfel încât, din sumele care la alte ministere sau agenţii sau axe nu sunt cheltuite până la sfârşitul acestui an, în loc să le trimitem înapoi către Bruxelles, mai bine le dăm la transporturi, pentru că noi suntem în stare”, a declarat Sorin Grindeanu.