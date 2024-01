Tichetele de vacanţă, interzise „bugetarilor de lux”. În privat, s-au lungit urechile de la atâta aşteptare!

Turismul românesc şi-a revenit după „pumnii la plex” încasaţi în anii pandemiei. Cifrele raportate anul trecut sunt la nivelul celor din 2019, pe alocuri fiind chiar depăşite, aşa cum este cazul segmentului balneo. La această performanţă au contribuit, în mare măsură, voucherele de vacanţă, a căror acordare va continua, în noi condiţii, în 2024, în mediul bugetar. În ceea ce-i priveşte pe angajaţii din privat, ei încă… aşteaptă!Voucherele de vacanţă au reprezentat o uriaşă gură de oxigen pentru turismul românesc. O exprimă clar nu numai patronii de hoteluri, pensiuni sau restaurante de la mare sau la munte, ci şi simplii angajaţi, oamenii „de jos”, care, fără aceste tichete, cu greu şi-ar fi putut permite o vacanţă.Pe de altă parte, graţie acestei facilităţi, bani frumoşi au rămas în economia naţională. N-au mai pornit vara spre Turcia sau Grecia, nici iarna spre Austria ori Bulgaria, iar statistica arată că peste 40% din rezervările de vacanţe de anul trecut s-au achitat cu tichete, covârşitor prin agenţiile de turism.Cotă de 10% pentru sănătateCe se va întâmpla de anul acesta, odată cu implementarea noilor prevederi fiscale? Facem o analiză rapidă, pe cele două coordonate: bugetari, respectiv mediul privat.În privinţa bugetarilor, lucrurile sunt cât se poate de clare. Acordarea de vouchere va continua, însă în anumite condiţii. În primul rând, conform noilor prevederi legislative, vor beneficia de acest drept numai angajaţii care au salarii lunare nete de până în 8.000 de lei. „Bugetarii de lux”şi-au luat adio de la tichete, însă este greu de crezut că, la un venit peste acest plafon, nu-şi vor mai putea permite să plece în concediu.Vestea bună este că valoarea tichetelor a crescut, de la 1.450 de lei, la 1.600 de lei, dar vine „la pachet” cu una mai puţin fericită. Sumele reprezentând valoarea nominală a voucherelor de vacanţă acordate potrivit legii vor fi incluse în baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor, astfel că impozitului de 10% i se va mai adăuga o reţinere: 10% CASS.Mai era un pas de făcut…În privinţa acordării de vouchere angajaţilor din mediul privat, apele se tulbură. În vara anului trecut, politicieni şi reprezentanţi ai asociaţiilor din turism anunţau cu mare tam-tam că s-au găsit soluţii pentru ca şi „năpăstuiţii” din privat să beneficieze de această facilitate.Firmele ar fi urmat să le treacă la cheltuieli deductibile, salariaţii ar fi plecat fericiţi în vacanţă, angajatorii aveau un instrument suplimentar de a-şi fideliza personalul, singurul păgubit fiind bugetul de stat. Şi totuşi, „gaura” nu ar fi fost atât de mare, pentru că banii respectivi ar fi fost cheltuiţi tot în ţară şi s-ar fi întors, prin alte căi, tot la bugetul de stat.„Efortul bugetar pentru acordarea de vouchere de vacanţă celor circa 4,2 milioane de salariaţi din sectorul privat este de aproximativ 6,09 miliarde de lei. Însă efectul este unul pozitiv, deoarece din această sumă estimăm că circa 60-65% se va întoarce la bugetul de stat sub formă de TVA, taxe, impozit pe salarii, impozit pe profit etc. Diferenţa se va regăsi în efectul economic generat”, se arăta în fundamentarea proiectului de lege care a trecut de Senat.Mai era doar un pas de făcut, aprobarea în Camera Deputaţilor, for decizional pe această speţă. Însă, presiunile făcute de Comisia Europeană asupra guvernanţilor de la Bucureşti, pentru reducerea deficitului bugetar, a tăiat elanul, iar angajaţii din privat aşteaptă în continuare „minunea”. Cert este că, la ora actuală, sunt firme private care acordă vouchere angajaţilor, însă din bugetul propriu, ceea ce, în cazul societăţilor cu mulţi angajaţi, măreşte considerabil nivelul cheltuielilor.Ce spun turiştii, ce spun proprietarii de activeIndiferent de tabără - turişti sau proprietari de active -, părerea este unanimă: tichetele de vacanţă au ţinut în viaţă turismul autohton, în vremuri grele, şi au creat totodată un plus de confort salariaţilor, care se simt preţuiţi de angajator.„Acordarea de tichete de vacanţă este un lucru benefic turismului românesc. Pentru noi, proprietarii, a fost o gură de oxigen, am făcut pachete speciale şi am atras segmentul de turişti care alocă în jur de 2.000-2.500 de lei pentru un sejur. Ne-ar fi fost infinit mai greu să achităm ratele la bancă de nu aveam aceste încasări”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Katalina B., proprietară de pensiune.„Primim aceste tichete de trei ani, am primit asigurări că vom primi şi anul acesta. Am apreciat foarte mult efortul angajatorului, care, momentan, nu are niciun beneficiu, nicio deducere, doar o cheltuială suplimentară. Este un semn de respect reciproc, pentru că şi, la rândul nostru, vom răspunde pe măsură”, a declarat Ianis P., angajat al unei firme private de pază şi protecţie din Constanţa.